Probamos la Redmi Pad Pro, la tablet con pantalla grande de Xiaomi: así nos fue

El mundo de las tablets no suele tener el protagonismo que pueden llegar a tener los celulares, los portátiles, o incluso, los relojes inteligentes. Sin embargo, en los últimos años, agarraron más fuerza gracias a la incorporación de procesadores más potentes y la integración de tecnologías emergentes que las están convirtiendo en una opción atractiva para quienes buscan versatilidad mayor a la de un celular, sin la necesidad de cargar con el peso de un portátil.

Y tiene sentido. Son más ligeras, más cómodas para el día a día y, con el avance del hardware y software, se han transformado en herramientas ideales para productividad, entretenimiento y estudio. Ya no son solo pantallas grandes para ver series; hoy ofrecen potencia suficiente para tomar apuntes, editar documentos e incluso disfrutar de videojuegos.

Xiaomi, la compañía de tecnología china, llegó al país en 2018, y según datos de Canalys, ocupa el primer puesto en venta de smartphones en Colombia. Un dominio que ha logrado desde el 2021. ¿Cuáles son sus claves? Los precios accesibles en un producto que busca el balance entre diseño, fiabilidad y rendimiento.

El año pasado, con la apuesta de aumentar los esfuerzos en otros productos, presentaron la Xiaomi Redmi Pad Pro como una propuesta interesante: una tablet con especificaciones equilibradas, una pantalla generosa y un precio accesible.

En El Espectador, tuvimos la posibilidad de ponerla a prueba y así nos fue.

Diseño

El tamaño de las tablets debe lograr un balance ideal. No pueden ser tan pequeñas como un teléfono, (más teniendo en cuenta los nuevos modelos plegables “Fold”) porque perderían su propósito de brindar mayor comodidad para trabajar, estudiar o disfrutar contenido. Pero tampoco deberían sentirse como si lleváramos un televisor en las manos, porque entonces pierden su practicidad. Es en ese punto medio donde encontramos las tablets más cómodas y funcionales. Dicho lo anterior, la Redmi Pad Pro cumple con ese objetivo con un grosor de 7.52 mm, peso de 571 gramos y una pantalla de 12 pulgadas, con una resolución de 2560 x 1600 píxeles y una relación de aspecto 16:10.

La percepción del equipo es que podría ser tranquilamente una tablet de las categorías premium. Tiene un ensamble de una sola pieza de metal suave al tacto con dos piezas de anillos en la parte posterior para el lente y la iluminación. Nuestros tuvimos en nuestras manos la gris grafito, pero también está disponible en azul océano y verde menta.

Aunque son piezas que se venden por separado, cuenta con dos accesorios claves para optimizar su productividad y creatividad, que son el teclado, que a su vez cumple la función de funda, y el lápiz táctil, para escribir y llevar la tablet a un estilo de agenda tradicional.

Para la tranquilidad de sus clientes y los miedos que genera dejar golpear un dispositivo, la tablet de Xiaomi viene con Corning Gorilla Glass 3 para una mayor resistencia.

Rendimiento

En el núcleo de la Xiaomi Pad Pro trabaja el procesador Snapdragon 7 s Gen 2, con una velocidad de hasta 2.4 GHz y un eficiente proceso de fabricación de 4 nm. Gracias a la formación de este equipo, la tablet ofrece un desempeño ágil y fluido.

Este tipo de procesadores están diseñados para cumplir con satisfacción el desempeño en la tareas del día a día. Sin embargo, es importante mencionar que en el apartado de alguno programas más exigentes, como los videojuegos, puede no resultar como la opción más apropiada. Ojo, no estamos diciendo que no se pueda disfrutar de una experiencia de juegos, pero sí podría ser más sólido un procesador como el de la Pad 6, por ejemplo.

Ofrece varias configuraciones de memoria para adaptarse a diferentes necesidades, que van entre 6 GB y 8 GB, y en almacenamiento desde 128 GB hasta 256 GB. Su RAM LPDDR4X garantiza un rendimiento eficiente, mientras que el almacenamiento UFS 2.2 permite una transferencia de datos más rápida para una experiencia fluida.

Si el espacio no es suficiente, no hay problema: es compatible con almacenamiento expandible de hasta 1.5 TB, ideal para quienes necesitan guardar una gran cantidad de archivos, aplicaciones o contenido multimedia sin preocuparse por el espacio disponible.

Uno de sus puntos fuertes es la batería: 10,000 mAh para ofrecer una gran autonomía, acompañada de 33 W de carga rápida. En nuestras pruebas, la batería rindió sin problemas durante un día de uso intensivo. Sin embargo, donde no tuvimos la mejor experiencia fue en la carga “rápida”. Con el cable incluido, el proceso fue notablemente lento, Puede que haya sido el entorno o un problema del cable, pero podría ser un punto a considerar.

Cámara y otros componentes

Si bien las cámaras no son el punto más fuerte de la Xiaomi Pad Pro, y de las tablet en general, cumplen su función para videollamadas y fotos ocasionales. Tanto la trasera como la frontal son de 8 MP y permiten grabar video en 1080p a 30 FPS. Suficiente para reuniones o conferencias virtuales.

Uno de los aspectos más destacables de la Redmi Pad Pro es su sistema de cuatro altavoces estratégicamente ubicados en los laterales. Ofrecen un buen sonido, con niveles de volumen apropiados y una dispersión equilibrada que mejora la experiencia al ver series, jugar o escuchar música sin auriculares.

En cuanto a conectividad, la Xiaomi Pad Pro está bien equipada con wifi 6, Bluetooth 5.2 y compatibilidad con tecnologías como Miracast y MU-MIMO. Además, integra una variedad de sensores, como acelerómetro, giroscopio y brújula electrónica, que amplían sus capacidades para distintas aplicaciones y usos.

Accesorios

Para complementar la experiencia, Xiaomi ofrece dos accesorios opcionales: el Redmi Pad Pro Keyboard y el Redmi Smart Pen.

El teclado, que también funciona como funda, es una opción práctica para estudiantes o quienes buscan una solución básica de productividad. Su autonomía es buena, al igual que la de la tablet, pero si se usa como una mini laptop, se extraña la presencia de un touchpad. No es lo mismo escribir y luego tocar la pantalla para navegar que contar con un trackpad que funcione como un mouse, lo que haría la experiencia mucho más cómoda.

Por otro lado, el Redmi Smart Pen está diseñado para creativos y amantes del dibujo. Ofrece alta precisión, sensibilidad a la presión y botones personalizables, lo que facilita su uso en aplicaciones de diseño o toma de notas.

Ambos acompañantes, en términos generales, cumplen de muy buena manera con sus propósitos.

Precio

Uno de los factores más decisivos al momento de hacer una compra es el costo, y es ahí donde Xiaomi logra una diferencia clave frente a algunos de sus competidores. Si bien es cierto que tiene algunos puntos a mejorar, si es que nos ponemos exigentes, tiene un precio considerablemente accesible. Al momento que se está realizando este review, en la página oficial de Xiaomi, tiene un costo de COP $999.900.

Sin dudas, es una propuesta interesante por parte de la compañía china con elementos esenciales como el diseño, la pantalla de alta calidad, la gran capacidad de autonomía y un rendimiento eficiente.

Precio de los accesorios:

Redmi Pad Pro Keyboard: COP $199.000

Redmi Smart Pen: COP $149.990

