¿Publica fotos de sus hijos en redes? La IA le da razones para pensarlo dos veces

Las aplicaciones de inteligencia artificial que generan desnudos falsos, entre otras preocupaciones relacionadas con la privacidad, hacen que compartir fotos de tus hijos en internet sea mucho más arriesgado que hace apenas unos años. Foto: NYT - SISI YU

El verano pasado, mi esposa y yo desafiamos las probabilidades de la mediana edad y tuvimos una hermosa niña. Miles de personas que me siguen en Instagram y otras aplicaciones aún no lo saben.

No es porque me haya hecho el desaparecido con todos, sino porque decidí no publicar fotos de mi hija en las redes sociales, una decisión como padre que se está volviendo cada vez más popular debido a la inteligencia artificial.

Desde hace décadas, casi desde que existen los sitios web para compartir fotos, los padres debaten los riesgos y beneficios de...