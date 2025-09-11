¿Puede la IA hacer más eficiente el uso de la energía en un centro de datos?

Planta de Schneider Electric en Funza, Cundinamarca. Foto: Daniel Montoya Ardila

Para nadie es un secreto que la IA se ha convertido en un tema recurrente, no solo dentro de la industria tecnológica, sino en el diario vivir de cualquier persona. Ahora, esta tecnología parece emerger como un aliado para reducir la demanda de energía.

Solo para darse una idea, mientras la World Wide Web (WWW), la red informática mundial, llegó a un millón de usuarios en siete años, Netflix en tres años y medio y Facebook en uno; ChatGPT, el chatbot con IA más famoso, logró esta misma cifra en apenas cinco días.

Una pregunta hecha a ChatGPT...