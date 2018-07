¿Puede una máquina crear arte?

Redacción Tecnología.

¿Puede un robot crear arte? La pregunta es tentadora para una parte de la audiencia y una total estupidez para otra, quizá.

De fondo, el cuestionamiento se conecta con pensamientos similares: ¿puede una máquina ser consciente de su propia existencia?, por ejemplo.

Y aquí hay un terreno resbaladizo y complejo porque, de entrada, habría que comenzar a tener definiciones muy robustas y, acaso, inflexibles para palabras como arte y consciencia: si las máquinas pueden aspirar a esto, entonces lo mínimo es saber con precisión científica qué carajos implica ambos términos.

Lea también: Robots y software, las dos fuerzas que determinarán los trabajos del futuro

Ahora, sin necesidad de tocar la profundidad de qué es arte y qué no, la pregunta fácil de hacer acá podría ser ¿puede un robot pintar? La respuesta rápida es sí, llevan varios años haciéndolo en la industria automotriz, de hecho. Ahora ¿puede ser lindo, un cuadro bonito, estéticamente agradable, puede copiar una obra de arte humana? Sí, también.

RoboArt es una competencia anual en la que se busca premiar el arte creado por robots y máquinas. Los resultados de la segunda edición de la competencia fueron revelados recientemente y, sin exagerar, hay trabajos que prometen mucho en términos de precisión y detalle de brazos robóticos, así como análisis de datos por parte de motores de inteligencia artificial.

Hay varios caminos por los cuales un artista puede ser asistido por una máquina para crear arte. Puede, por ejemplo, manipular un brazo robótico para pintar (esta manipulación se puede dar con medios de control alternos, como el movimiento de los ojos de la persona). También puede programar un computador para que reconozca patrones, formas y colores para que reproduzca un retrato o imite un cierto estilo en una creación nueva.

Hay otras opciones, como entrenar un sistema para que reconozca patrones en una pieza musical y los transforme en coloridas abstracciones, bien sea en pantalla o en un lienzo (mediante la ayuda de un brazo robótico, claro).

Para el caso del ganador de la edición 2018 del concurso (CloudPainter) involucró un poco de todo: algoritmos de aprendizaje profundo (una técnica de inteligencia artificial) para reproducir estilos y análisis de patrones de otras obras de arte, así como programación de un brazo robótico para expresar lo que el computador procesa; así mismo, también contó con una plataforma para que personas en todo el mundo pudieran pintar de forma remota, mediante el uso de comandos para brochazos.

“Cuando comencé a pintar con robots nadie tomaba en serio mis creaciones. Con uno de mis últimos trabajos, un crítico aseguró que ‘esto no parece creado por un computador y creo que eso me asusta’. Hoy veo como positivo que la comunidad artística ha comenzado a reconocer los hallazgos y avances que hemos hecho en este campo. Siguen diciendo que son una representación de arte malo, pero al menos ya las admiten como arte”, dice CloudPainter.

Para su presente edición, RoboArt contó con la participación de 19 equipos, entre profesionales, amateurs y estudiantes. Y también se permitió que el público votara; hubo más de 2.000 inscripciones para evaluar los proyectos.

Al final se escogieron 10 ganadores, que recibieron una bolsa de premios por más de US$100.000.

Los organizadores del concurso aseguran que no se trata de establecer una batalla, una competencia, entre el arte creado por un humano y el de una máquina. Claramente, argumentan, no se tata de invalidar al artista, de la misma forma que la fotografía no lo hizo con los retratistas: “En ambas expresiones encontramos diferentes matices de la experiencia humana. Y, al final, todos ganamos cuando vemos o experimentamos algo bello. A eso le apuntamos”.