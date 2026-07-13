¿Qué electrodomésticos se deben desconectar cuando llueve?

En caso de que la energía de un rayo se pudiera utilizar, esta podría alimentar 100 bombillos LED convencionales durante casi dos meses. Foto: Pexels

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Por estos días la lluvia y las tormentas eléctricas han vuelto a la agenda pública por cuenta de su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. A pesar de estar en verano, Estados Unidos sufre mucho por este fenómeno natural por esta época del año y más con eventos deportivos al aire libre.

Sin embargo, en Colombia y otras partes del mundo la lluvia y las tormentas eléctricas también se hacen presentes, afectando la vida de las personas. Por eso, aquí esta una guía para saber que electrodomésticos es recomendable desconectar cuando estas condiciones meteorológicas se hacen presentes.

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Electrodomésticos “afectados” por la lluvia

En principio, la lluvia no tiene incidencia en los distintos tipos de electrodomésticos presentes en un vivienda. Sin embargo, cuando el agua viene acompañada de una tormenta eléctrica es cuando aparecen riesgos.

Por eso la recomendación, cuando esta situación ocurre, es desconectar aparatos tecnológicos sensibles a la corriente eléctrica tales como: consolas de videojuegos, televisores, parlantes, equipos de sonido y computadores.

En ese mismo tipo de dispositivos entran los celulares, en caso de estar conectados a un toma corriente, las tablets y las consolas portátiles. Los otros electrodomésticos como neveras, estufas y lavadora no es necesario.

Este tipo de elementos tiene su propio sistema de supresión de energía que cuida los circuitos internos durante las tormentas eléctricas. No obstante, la pregunta ahora es ¿Qué tiene que ver la lluvia con la energía?

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¿Por qué hay que desconectar los electrodomésticos durante una tormenta eléctrica?

De nuevo, la lluvia no afecta per se la salud de los electrodomésticos. No obstante, cuando se presenta una tormenta eléctrica esta sí puede deteriorar parcial o totalmente la vida útil de estos dispositivos electrónicos en casa.

Cuando un rayo cae, sea cerca o lejos de su hogar, este descarga un nivel de energía peligroso que viaja por los cables de alimentación de la calle y llega a sus tomacorrientes. Los aparatos anteriormente descritos, no tienen la capacidad de soportar tanta tensión y terminan colapsando eléctricamente.

Es por eso que apagar por completo los elementos no basta, pues conectados siguen expuestos a una subida, bajón o apagón de energía que los podría dañar. Por eso, la recomendación y conclusión es que ante un lluvia intensa, es mejor minimizar riesgos y desconectar algunos electrodomésticos.

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