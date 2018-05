¿Qué sabe Google sobre ti a partir de los videojuegos que consumes?

Diego Ojeda /@diegoojeda95.

Para Google, todo aquel a quien le gustan los videojuegos puede recibir el calificativo de ‘gamer’, definición que permite incluir un amplio número de personas que consumen este tipo de contenidos desde sus celulares, consolas y computadoras, entre otros dispositivos.

Conscientes de la acogida que ha recibido este tipo de actividades en Colombia, calculando que cerca de la mitad de los colombianos juega desde su celular o consola, el gigantesco motor de búsqueda en internet publicó, el pasado viernes, un estudio que revela este comportamiento en el país.

Para empezar, hay que decir que la creencia de que los videojuegos solo son consumidos por niños y adolescentes ha resultado ser falsa; las cifras publicadas por Google dejan ver que en Colombia el rango de edad que más se divierte con este tipo de contenidos es de los 18 a los 24 años, quienes respondieron, en un 54%, afirmativamente a la pregunta: ¿has jugado un videojuego desde tu celular o una consola en los últimos 30 días?

Pero otros rangos de edad también fueron consultados. 49% de quienes se encuentran entre los 25 y 34 confesaron haber jugado durante el último mes, mientras que el 36% de los de 35 a 44 años dijeron lo mismo. Si se sigue avanzando en la edad las cifras cuentan que entre más años tenga una persona menos consumirá este tipo de contenidos. Por ejemplo, de los de 45 a 54 solo el 33% son gamers confesos, mientras que solo el 32% de los que superan los 55 años entran a este grupo de amantes del juego en el mundo virtual.

¿Por qué les gustan tanto los videojuegos a los colombianos?

Las principales razones por las cuales en Colombia se consumen tanto este tipo de contenidos radican en varias razones. La principal responde a uno de los diversos objetivos que tienen videojuegos: entretener; el 64% afirma que juega para pasar el tiempo cuando está aburrido.

Por otra parte el 14,5% de los consultados afirma que juega para entretenerse y no pensar en los problemas, mientras que el 9,4% señala que lo hacen por una apasionante razón: ser fanáticos de los videojuegos. Otras excusas para consumir estos contenidos radican en la competencia y en aprender algo nuevo.

El estudio de Google también permitió descubrir que los lugares favoritos de los colombianos para jugar son: la casa, en un 89%, el transporte (23%), en la casa de los amigos (22%) y el trabajo (11%).

Los videojuegos no son solo para los hombres...

Otra creencia que se tiene sobre los videojuegos es que esta es una actividad popular entre los hombres, pues bien, las cifras publicadas por Google deja ver que la diferencia entre hombres y mujeres en el consumo de estos contenidos es de un 12%, ocupando los primeros el 56% mientras que las segundas el 44%.

Se cree que existen cuatro clases de gamer en Colombia: los casuales, los reservados, los sociales y los apasionados.

Los casuales son la mayoría en el país ya que representan el 44%, estos se identifican porque juegan desde su celular, solos y para entretenerse. Por otro lado, el 24% se ubica en la categoría de reservados, se reconocen por ver el ‘gaming’ como una manera de desconectarse, también suelen disfrutar en la soledad estos contenidos solo que lo hacen desde diversos dispositivos.

Con un 21% se encuentran los sociales, estos a diferencia de sus antecesores les gusta armar grupos de amigos para disfrutar de esta actividad, suelen jugar desde sus celulares el juego de moda. Por último, con un 11%, se encuentran los apasionados, estos también suelen hacer vida social a partir de los videojuegos y conciben esta actividad como una parte representativa de su cotidianidad.

¿Qué tipo de juegos son los que más consumen los colombianos?

Los gamers casuales suelen consumir juegos como Candy Crush y otros como Trivia. Por otro lado, a los reservados les gustan los juegos de acción como The Witcher Wild Hunt y de estrategia como Clash Royal.

Pasando a la categoría de los sociales también se evidencia su pasión por los juegos de estrategia como Clash of Clans, mientras que los apasionados ya ocupan otro nivel porque suelen participar en torneos para competir con otros gamers. A estos últimos les encantan los juegos de acción como Injustice Gods Among Us y Fifa 18.

Finalmente el estudio permitió concluir que los gamers consideran, en un 58%, a YouTube como su principal fuente de consulta para mejorar su juego, mientras que el 66% ve a esta plataforma de vídeos como un canal para encontrar los contenidos que los apasionan en esta materia; el 33% de los encuestados afirma visitar YouTube a diario para ver materiales relacionados a videojuegos.