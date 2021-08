¿Qué ventajas tiene el internet satelital en Colombia?

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), en el país hay 7.621 Kioscos Vive Digital, que garantizan la conexión a internet en los centros poblados de más de 100 habitantes para que tengan al menos un punto de acceso.

Además, se estima que la falta de internet afecta a 1′969.969 estudiantes rurales y rurales dispersos, es decir que no habitan en la cabecera municipal y que, por lo general, no cuentan con servicios públicos. Esta fue la estimación hecha por Ministerio de Educación hace dos años para su Plan Especial de Educación Rural.

Por su parte, Daniel Losada, vicepresidente de ventas internacionales para Hughes, proveedor de servicios de comunicaciones basadas en satélites, habló acerca de las ventajas que tiene el internet satelital en Colombia y sobre todo en las zonas rurales en las que la conexión es muy baja, debido a la poca infraestructura que se tiene a nivel nacional, ya que se deben hacer grandes instalaciones de cableado.

¿Son los satélites de nueva generación una oportunidad para mejorar la cobertura de internet en escuelas rurales del país?

Uno de los retos más grandes de cualquier país o gobierno es la conectividad de los sitios más rurales y ofrecerles a los estudiantes, ya sea de educación superior o colegios un equivalente al tipo de acceso a los servicios y soluciones que pueden tener en las partes urbanas. Existe una brecha grande entre el estudiante de la zona rural y el alumno urbano, pero con la llegada de los satélites modernos se puede llevar una mejor conectividad a las áreas rurales del país, incluso igual o mejor de lo que tienen en la actualidad de banda ancha y cobertura en la ciudad, así esa brecha se cerraría. Tener conectividad se ha vuelto no solo una necesidad sino un factor de alta o baja calidad. Uno de los beneficios que tienen los satélites es la capacidad para ofrecer un servicio de alta calidad en las zonas rurales y su velocidad.

¿Cómo funciona el internet satelital?

Nosotros prestamos el servicio a hogares, empresas y gobiernos. Tenemos dos satélites propios que nos permiten llegar a Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, entre otros. La demanda de internet en el país es muy grande sobre todo en las partes rurales, sabemos que el servicio actualmente en el campo puede llegar a menos del 20 %, por lo que la topografía es complicada y por cuestiones económicas es muy difícil prestar el servicio en esos sectores. El proyecto nuestro en Colombia fue lanzado en 2016 y ahora tenemos más de 30.000 mil abonados, ya que no necesitamos instalar conexiones de cable.

¿Ustedes cómo garantizarían la cobertura de internet en lugares de difícil acceso?

En Colombia tenemos una conexión de banda ancha de 25 megabits por segundo y nuestros planes comienza sobre ese valor. Tenemos planes que pueden llegar a 50 megabits por segundo. Tenemos muchos abonados en La Calera, eso es impresionante porque es una población muy cercana a Bogotá, pero en donde la conexión no es buena. La ventaja es que nuestra señal llega desde arriba y por eso vemos la nación igual, no importa la topografía y no diferenciamos las zonas.

¿Es competencia para la conexión satelital la entrada del 5G?

Son tecnologías complementarias y básicamente es muy difícil para una red de despliegue con las características del 5G llegar a todos los sitios que tiene que llegar sino tienen acceso a los datos de distribución de esa celda pequeña que tiene el 5G, tecnología que se usará en unas frecuencias muy altas en diferentes versiones, que en ocasiones por sus altas frecuencias no van a entrar por el vidrio o puerta de una casa y solo servirá en el exterior, así las cosas lo que se tendrá son muchas celdas repartidas en muchas zonas y necesitará conectividad satelital para lograr la capacidad de la demanda que tendrá. Estamos muy emocionados con ese tema porque seguramente requerirán de nuestros satélites para llegar a lugares remotos del territorio nacional.

¿Qué casos de éxito ha tenido la compañía con respecto a la implementación de conectividad en territorios lejanos a las urbes en el mundo?

En este momento tenemos más de 30 mil escuelas conectadas alrededor del mundo como, por ejemplo, en India estamos trabajando en un proyecto que se llama EDUSAT, destinado a la educación en aulas a distancia, que está en toda esa nación y son más de 14 mil centros educativos en los que hemos dado la conectividad y una parte de contenido. También en México trabajamos en diferentes proyectos y a lo largo del tiempo hemos llegado a tener 25 mil centros educativos y lo interesante es que han venido migrando de la conectividad anterior a los nuevos satélites y ya son más de 11 mil, la mayoría son escuelas. En Brasil llevamos más de 10 mil escuelas conectadas.

¿Qué inversión se tendría que hacer para conectar a internet a las escuelas rurales de Colombia?

Tenemos dos componentes, una es la inversión que tiene que hacer la compañía, por eso lanzamos nuestros propios satélites sobre la región y creamos las empresas operativas que hacen la gestión, es difícil decir cifra y tenemos suficiente capacidad para crecer y vamos a poner en uso otro satélite que traerá un servicio de más alta calidad.

¿Cómo funcionan los Wifi comunitarios en Colombia?

Tenemos una alianza con Facebook de Wifi comunitario del que ya tenemos más de 1000 puntos en la región. En Colombia tenemos más de 100. La idea es llegar a tener nuestros propios puntos de Wifi comunitario con la alianza y lo que puede hacer el gobierno es aprovechar la inversión e infraestructura a través de sus proyectos y programas ya sabiendo que existe ese tipo de capacidad y producción sin que el estado tenga que realizar la inversión de lanzar satélites.

