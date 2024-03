Recomendaciones para evitar las llamadas de spam y las estafas telefónicas

Conozca los diferentes métodos para poner fin a las llamadas indeseadas desde su celular o mediante aplicaciones externas de las tiendas digitales de Android y iOS. Foto: Xataka

Las llamadas de spam se han convertido en un dolor de cabeza para quienes día a día tienen que lidiar con decenas de comunicaciones indeseadas que van desde empresas que ofrecen productos y servicios, aquellas en las que nadie responde del otro lado de la línea, y otras aún más preocupantes que implican delitos. De hecho, de acuerdo con la plataforma TrueCaller, los colombianos reciben cerca de 40 millones de llamadas de spam al mes. Cifras que se complementan con los datos de la Fiscalía General de la Nación, que señala que solo en 2023 se denunciaron más de 24.000 llamadas de spam con intenciones de robo.

Los mensajes de texto, son otra modalidad para generar trampas y crear oportunidades de robos informáticos. De acuerdo con un informe de la empresa de seguridad informática Kaspersky, en 2023 se detectaron casi 33,8 millones de ataques de malware, adware (modelo de programa malicioso que se propaga por medio de anuncios publicitarios) o software móvil no deseado en todo el mundo. De ahí que siempre la recomendación para los usuarios sea ser cuidadosos cuando se reciben mensajes de texto bajo el nombre de entidades bancarias o compañías de telefonía.

“En el envío de mensajes, los delincuentes han encontrado mil formas de ejecutar los robos. Estamos frente a una generación que se quiere hacer millonario muy rápido, con el menor esfuerzo y eso los hace vulnerables” afirmó Eduardo Chavarro, director de respuesta a incidentes para Latinoamérica de Kaspersky. Agregó que estas personas pueden recopilar información con cualquier interacción que se logre, ya sea telefónica o por mensaje “el decir ‘aló, ¿con quién hablo?, ¿a quién necesita?’, eso les permite a ellos hacer un reconocimiento para prepararse a próximos ataques. De igual forma, las llamadas perdidas pueden ser unas carnadas para que las víctimas devuelvan las llamadas y empezar a obtener información”.

Otro cuidado que deben tener las personas al devolver una llamada perdida, son los números premium. Este tipo de números tienen una tarifa especial y no están incluidos en ningún paquete de telefonía. En caso de realizar la llamada y ser contestada, le generará un cobro en la próxima factura del teléfono. Los números premium se pueden identificar por lo que tienen cinco, seis o siete dígitos.

Recomendaciones básicas para combatir las llamadas de spam

Para combatir los fraudes electrónicos y el spam, Kaspersky recomienda mantener los dispositivos móviles con las últimas actualizaciones del sistema operativo, ya sea Android o iOS. Las compañías están trabajando constantemente en detectar y marcar automáticamente el spam de las llamadas sospechosas, alertando al usuario con notificaciones en la pantalla. Estas funciones van mejorando en cada actualización del sistema operativo.

Chavarro asegura que no es una tarea sencilla y aún existen vacíos en los que trabajar para proteger al usuario. Sin embargo, ofrece algunos consejos para reducir los riesgos con las llamadas sospechosas

Reportar y bloquear: De acuerdo al representante de Kaspersky, reportar la cuenta o el número que está realizando el spam es fundamental. Con los bloqueos desde el celular se puede ir nutriendo la lista negra del dispositivo.

Sin excesos de confianza: Siempre se debe sospechar de los enlaces recibidos por SMS y no hacer clic ni responder a estos mensajes de texto.

No interactuar y colgar : interactuar de cualquier manera podría fomentar más llamadas. Asimismo, evitar presionar números para navegar por los menús automatizados y no responder al personal si sospecha de una estafa.

Llamar al banco: En caso de recibir un SMS o llamada relacionada con cuentas bancarias, es mejor comunicarse de inmediato al banco para comprobar que todo está en orden. En caso contrario, el banco puede ayudar.

Android tiene opciones más efectivas para este inconveniente, el sistema operativo de Google le permite activar un asistente que bloquea directamente las llamadas que detecta como spam. Para activar esta función, el usuario debe ir a la aplicación de teléfono, ajustes, y en el subtítulo asistencial, encontrará la opción identificación de llamadas de spam.

Android le permite tres opciones que puede activar: ver identificador de llamadas de spam, filtrar llamadas de spam y llamadas verificadas. Con la primera y la tercera podrá el usuario identificar las llamadas, y con la segunda podrá evitar las llamadas que Google considere indeseadas. Para detectarlas, Google, utiliza informes de los usuarios para asignar los números de empresas y que de esa forma puedes conocer quién se comunica en la vista previa. De igual forma con el spam, por medio de los reportes de otras personas, Google puede sugerir que es llamada indeseada.

En el caso de iOS, no se puede bloquear las llamadas de spam, ni de los teléfonos desconocidos. Lo que puede hacer el usuario es silenciar las llamadas de números no agendados. Para realizarlo la persona debe ir a ajustes, teléfono y en la parte inferior del menú encontrará la opción silenciar desconocidos. Con la función activa, el usuario seguirá recibiendo llamadas, pero no será molestado.

Otra opción, para ambos sistemas operativos, es bloquear el número que la persona identificó como sospechoso o llamada indeseada. Tras recibir la llamada, puede ir al historial de llamadas recientes, entrar a la información de la llamada y bloquear el número.

Aplicaciones para bloquear llamadas de Spam o fraudulentas

En el mercado digital, existen una considerable variedad de aplicaciones externas que pueden ayudar a identificar mejor la procedencia de los números desconocidos y a bloquear los números de publicidades. Estas herramientas funcionan mediante el establecimiento en todos los teléfonos a su alcance y recopila los datos de las llamadas y sus agendas, por medio de todo ese almacenamiento de información, forman una base de datos con la cual podrán identificar llamadas sospechosas.

Es importante tener en cuenta que por la forma de operar de estas aplicaciones, existe un riesgo de privacidad. Por esa razón, no se recomienda utilizarlas si la intención es conservar la privacidad de las llamadas y la agenda de contactos. “La verdad es que estas aplicaciones sí podrían funcionar, pero el mayor riesgo es que para generar esa gran base de datos y reconocimiento de números, estas plataformas acceden a tus contactos con número y nombre. Entonces puedes poner en riesgo a tus contactos sin el consentimiento de ellos”, afirma Chavarro.

Sin embargo, si su teléfono es objetivo constante de llamadas indeseadas, a continuación algunas recomendaciones de aplicaciones más populares:

TrueCaller: Es una aplicación gratuita que ayuda al usuario a bloquear las llamadas y mensajes de números desconocidos. Asimismo, identifica los números de spam y los ubica en una lista de llamadas indeseables para en un futuro evitar la interacción. CallBlocker: La aplicación impide que ciertas personas llamen o envíen mensajes, de esa forma, evita la interacción innecesaria. Cuenta con varios tipos de bloqueos para que el usuario utilice el más adecuado a su conveniencia. Avast: Está enfocada más a la seguridad del usuario, permite escanear y alertar posibles amenazas en el dispositivo móvil. Tiene una amplia variedad de mecanismos de defensa con su versión paga, Sin embargo, con la prueba gratis con lo necesario para bloquear e identificar spam.

