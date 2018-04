Reseña del videojuego “A Way Out”

Rubén Barboza.

A Way Out, es un juego como pocos en la actual industria de los videojuegos debido a su estructura, centrada en la modalidad cooperativa. O sea, obligatoriamente se necesita un compañero para que los personajes, dos criminales, se fuguen de la prisión y logren vengarse del antagonista del juego.

La historia es satisfactoria, pero lo más interesante son las mecánicas que se van construyendo a medida que avanza la narración. Todo esto sin perder de vista el modo cooperativo del juego.

A Way Out es un juego cuya principal fortaleza es su historia. Vale la pena hablar un poco de ella, sin dañar sorpresa para los lectores y jugadores.

El juego se centra en dos personajes, Vincent Moretti y Leo Carusso, los cuales por circunstancias aparentemente diferentes terminan en la misma prisión. Vincent y Leo tiene una personalidad radicalmente distinta. Vincent es más calmado y metódico, mientras que Leo es más explosivo y emocional. Esto lleva, naturalmente, a que la forma de enfrentarse a las situaciones del juego sea radicalmente distinta con cada personaje. Este elemento juega un papel muy importante en cómo se narra la historia, ya que habrán oportunidades en que los jugadores deberán ponerse de acuerdo para superar un obstáculo determinado, debido a las particularidades de Vincent y Leo.

Al conocerse en la cárcel, los personajes se dan cuenta de que ambos están encarcelados por culpa del mismo tipo, un tal Harvey, que se ha encargado de arruinarles la vida. A partir de aquí se desencadena un plan entre nuestros dos personajes para escapar de la prisión, tratar de ajustar cuentas y, al mismo tiempo, reclamar la vida que se les fue arrebatada.

Desde el principio, la historia es satisfactoria, con un final sorpresivo y que, nuevamente, juega muy bien con el factor de camaradería. También hay que anotar que habrá situaciones que podemos anticipar de qué modo serán abordadas, ya que el juego intenta ser muy clásico y cliché en el género y el tipo de historia que está contando. Los fanáticos de las películas de escape no podrán evitar notarlas; esto puede ser molesto o gratificante, dependiendo del jugador.

Para todas sus virtudes, la historia tiene ciertos baches e inconvenientes que, lastimosamente, alcanza a dejar un sabor amargo en este aspecto, pero no lo suficiente para dañarla en forma significativa.

En primer lugar, los diálogos, particularmente los de Leo, pueden tener algunas línea poco coherentes y que terminan por causar una sensación de pena ajena por éste. Adicionalmente, hay una carencia de personajes secundarios interesantes: aparte de Vincent o Leo no hay alguien más que se destaque y que complemente la historia de venganza de A Way Out.

Otro de los elementos que se destaca bastante es la mecánica de juego, el gameplay y la buena ejecución de la modalidad cooperativa. A pesar de la corta duración del juego, éste intenta colocar a los jugadores en situaciones en las que tienen que utilizar siempre técnicas diferentes en la medida en la que se desarrolla la historia, buscando que exista una adecuada coordinación y comunicación entre ambos personajes. Por eso resulta tan esencial que tenga su amiga al lado para poder salir adelante, además que hace la última parte del juego incluso más interesante. Ahora, si no tiene con quien jugar de forma local, existe la opción de encontrarlo en línea. Lo mejor de todo es que sólo se necesita una sola copia del juego para ser jugado por dos.

El juego tiene una serie de “minijuegos”, por llamarlos de alguna forma, que le exigen algo distinto a los jugadores, como escalar una pared espalda contra espalda o remar en un bote río abajo intentando direccionarlo correctamente. Pero, claro, la variedad de mecánicas también causa que ninguna de éstas sea muy profunda y, a veces, resultan algo pulidas, por ejemplo en las secciones de disparos que son bastante rudimentarias.

Si bien tiene ciertas falencias, a Way Out logra cumplir con la promesa que le hizo a los usuarios cuando fue anunciado: tener una buena experiencia de juego con un amigo, pasar un buen rato desde un sofá.

Ojalá más desarrolladores se enfoquen en este tipo de juegos. El modo cooperativo era casi una tradición para muchos títulos, como Halo 5.

Si necesita una buena excusa para volver a esos tiempos, A Way Out es la solución.

Puntaje: 3.5/5