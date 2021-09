Samsung Galaxy A72: así nos fue con su juego de cámaras

Si bien el Galaxy A72 no es el buque insignia de Samsung ni uno de los famosos teléfonos plegables de la marca (de los que hablaremos pronto en Tecnoespectador), sí es uno de los equipos más interesantes para los fanáticos de la serie A, la más económica de la compañía.

El A72, viene con un diseño que aprovecha más la pantalla, busca disimular la cámara trasera y se asemeja levemente a los últimos equipos de la serie S. De hecho, la compañía prometió entregar un juego de cámaras sobresaliente en la gama media con este equipo.

En Tecnoespectador probamos este teléfono durante algunos días y aquí les contamos nuestras impresiones.

Lo bueno

Uno de los elementos destacables del equipo es su pantalla. Es una super AMOLED de 6,7 pulgadas, con resolución Full HD+ y tiene una tasa de refresco de hasta 90 Hz. Esta última tecnología es la que facilita la fluidez en los movimientos a la hora de pasar de una aplicación a otra, por ejemplo.

El panel sorprendió por su brillo y la nitidez de sus colores. De hecho, se comporta bien cuando hay mucha luz solar, pues su brillo máximo llega a los 800 nits. Esto es de gran ayuda a la hora de reproducir videos, jugar videojuegos o consumir contenidos en general.

Aunque todavía cuenta con biseles algo gruesos, el A72 es el equipo de la serie A que más aprovecha la pantalla. A eso se suma que la cámara frontal es casi imperceptible, con apenas una pequeña muesca en la parte superior central del teléfono.

En cuanto al diseño, marca una diferencia importante con los equipos que lo precedieron, pues el módulo de las cámaras traseras no sobresale tanto y está integrado a la cubierta de policarbonato. Esta viene con un acabado en mate, que permite un buen agarre y hace que no se marquen mucho las huellas, pero no brinda una sensación tan premium.

También hay que destacar que cuenta con una clasificación IP67, por lo que es resistente al polvo, la arena y el agua (ojo, bajo inmersión en hasta 1 metro de agua dulce por máximo 30 minutos).

El equipo pesa 203 gramos y sus dimensiones (77,4 x 165,0 x 8,4mm) son levemente superiores a los de equipos como el A52, lo que puede dificultar ciertos movimientos con una mano, como desbloquear con huella (cuyo sensor se encuentra en la pantalla) o alcanzar los botones del volumen, aunque, claro, esto depende del usuario.

En la parte superior incluye una ranura para la tarjeta microSD y en la inferior están el altavoz, un puerto USB tipo C y ‘jack’ de auriculares, una característica que varios usuarios aprecian y que ya no se encuentra en los teléfonos premium de la marca.

También llega con una funda de plástico que reduce el leve desbalance que generan las cámaras traseras.

Gran autonomía

Sin duda la mejor característica que brinda el equipo es la duración de su batería. Esta es de 5.000 miliamperios (mAh) y le permitió funcionar durante más de un día bajo condiciones demandantes: con la toma de fotografías, videos y varias partidas de videojuegos. Bajo un uso promedio puede acercarse a los dos días de autonomía. Además incluye carga rápida de 25 W.

El A72 viene con un procesador Snapdragon 720G que corre a 2,3 GHz . Lo probamos con el juego PUBG Mobile en su configuración más demandante y se comportó bien. No notamos ningún tipo de lag, los gráficos se reprodujeron con facilidad y pudimos aprovechar la tasa de refresco de 90 Hz, que facilita los movimientos y ataques.

Aquí también hay que destacar que el equipo viene con sonido estéreo y Dolby Atmos para potenciar un sonido envolvente a la hora de consumir contenidos.

El A72 viene en versiones de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno o de 8GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Un juego de cámaras agridulce

En términos generales, las cámaras del A72 son aceptables para esta gama. Captura suficientes detalles y se comportan bien cuando hay suficiente luz.

La cámara principal es de 64 MP con una apertura focal de 1,8. Tiene un lente ultra angular de 12 MP (f/2,2), un teleobjetivo de 8 MP (f/2,4) y un sensor macro de 5 MP (f/2,4).

Destacamos el zoom del equipo, que puede llegar a los 30 aumentos de manera digital (30x). Esta herramienta conserva bien los detalles, aunque en los últimos acercamientos se pueden ver las pinceladas de la inteligencia artificial.

El sensor ultra gran angular del teléfono también vale la pena. Es ideal para tomar imágenes de paisajes o de espacios en los que se requiere un mayor ángulo de visión. Nos permite hacer fotografías como estas:

El lente principal también captura suficientes detalles y sus 64 MP facilitan los recortes de imágenes sin perder resolución. Por su parte, el sensor macro puede lograr fotografías muy nítidas si se tiene la distancia adecuada, aunque no siempre consigue fotografiar la totalidad del objeto.

La cámara frontal tampoco está mal. Tiene capacidad para tomar fotos de 32 MP, lo que se traduce en ‘selfies’ con bastantes detalles.

En cuanto al video, el A72 permite grabar en 4K o con un modo super estabilizado en Full HD. Este último nos dio grabaciones nítidas y estables, aunque con algunos retoques notables de inteligencia artificial.

Lo que puede mejorar

Pese a que la resolución de las imágenes es bastante buena en todas las cámaras, notamos que su HDR no es el mejor: en ocasiones los colores de las fotos no se ven realistas, pues el equipo tiende a sobresaturarlos. Esto se evidencia en verdes fluorescentes o cielos más brillantes de lo normal.

También se ve cierto desajuste en los colores con el modo retrato, que puede hacer que el fondo luzca muy artificial o algo superpuesto. Esta función, además, también tiende a eliminar algunos contornos sin querer para lograr el efecto bokeh (ver galería).

En la cámara frontal también persiste el problema del color, sin embargo, el modo retrato resulta menos artificial.

También puede mejorar su desempeño en espacios con poca luz. Notamos mucho grano y pérdida de detalles tanto en las imágenes tomadas con las cámaras posteriores como en la frontal. El modo nocturno hace un poco la diferencia, pero puede crear escenas muy lavadas y en las que las pinceladas de la IA son notorias.

Además del margen de mejora que tiene su apartado fotográfico, un aspecto que no nos convenció fue su biometría. El lector de huellas está ubicado en la pantalla y casi nunca nos reconoció, ni siquiera cuando intentamos registrar otras huellas o cuando lo probaron otras personas, lo que incomodó un poco la experiencia.

En cambio, el reconocimiento facial y la clave de pin funcionaron adecuadamente y no fueron fáciles de engañar.

En cuanto al diseño, todavía podría mejorar la elección del material, pues se trata de uno de los equipos más fuertes de la serie A y su cubierta de plástico lo hace ver poco atractivo a primera vista. Se agradece, eso sí, que no es un equipo resbaladizo, especialmente por las dimensiones que tiene.

En conclusión, el A72 es un equipo con muy buena autonomía y un desempeño aceptable para su categoría. También se destaca por su audio, que resulta más potente que los de otros gama media.

Tiene cámaras capaces de tomar fotografías con bastantes detalles, lo que se evidencia, incluso, en fotos tomadas con zoom o en sus ‘selfies’ de 32 MP. Aún así, todavía tiene aspectos que pueden mejorar, como su colorimetría y fotografía nocturna, además de la biometría y diseño.

Este equipo se puede conseguir en Colombia por $1′799.900. Está disponible en colores negro, azul y violeta.

Opinión sobre el Samsung Galaxy A72:

Precio - beneficio: 3,8

Diseño: 3

Pantalla: 4,5

Cámaras: 3,7

Rendimiento: 4

Autonomía: 5

Audio: 4,8

****

