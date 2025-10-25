Logo El Espectador
25 de octubre de 2025 - 07:18 p. m.

Samsung Galaxy Z Flip7: Un teléfono plegable muy coqueto, ¿vale lo qué cuesta?

Tuvimos a prueba uno de los nuevos plegables de Samsung (celular de tapita) y aunque su diseño y detalles de fina coquetería levantan miradas a cualquier lugar al que llega, hay otros aspectos en la camara y pantalla que no terminan de justificar su precio.

Daniel Montoya Ardila

Camilo Suárez

