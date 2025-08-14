Samsung Oled vs. Samsung Qled ¿Qué televisor comprar este 2025?

Decir que las pantallas Oled son mejores que las Qled es una obviedad, pero eso no siempre representa el único factor de compra a considerar. Foto: El Espectador

Una pantalla OLED (Diodo Orgánico Emisor de Luz), a diferencia de las pantallas LCD, requieren una retroiluminación, esto quiere decir que cada píxel emite su propia luz. Eso les da una independencia a la pantalla de iluminarse en una zona en particular, dando el efecto de un negro profundo en los lugares donde esté apagada.

Así mismo, es capaz de brindar colores brillantes e intensos sin exagerar o extrapolar el tono de los colores en pantalla. En términos prácticos, este tipo de pantallas son el tope de gama de cualquier fabricante, pues su tecnología de punta y fabricación de alta calidad los hacen de los productos más costosos en el mercado.

Una pantalla QLED (Quantum Dot LED) utiliza puntos cuánticos para mejorar la calidad de la imagen en los televisores. Estos puntos son semiconductores ultrafinos que emiten luz de diferentes colores según su tamaño, lo que permite una mayor precisión en la representación de colores y un brillo más alto en comparación con pantallas LCD.

Uno de sus puntos más atractivos a la hora de comercializarse, es su alta tasa de durabilidad en comparación con tecnologías más avanzadas. Al no ser una pantalla tan delicada, puede ser más resistente al paso del tiempo y a las actualizaciones del mercado. Sin embargo, todo esto, ¿Cómo se ve en la práctica? Y más importante ¿Se cumple?

El Espectador probó los televisores Samsung Oled S90F y el Samsung Qled Q8F, ambos en resolución 4K, para revelar de una vez por todas cuál es la mejor opción de pantalla para los consumidores colombianos. Spoiler, no siempre el producto más costoso es el que mejor se acomoda a sus necesidades, a sus gustos y a su casa.

Resolución en pantalla ¿Oled o Qled?

La primera salvedad que hay que hacer es que ambos televisores presentan contenidos, tanto de entretenimiento como de Gaming, en resolución 4K. No obstante, videos en YouTube, que no siempre se encuentran en esta calidad, fueron mejor reescalados por la pantalla Oled y mostrados en colores más auténticos y naturales.

Eso sí, el brillo que muestra la pantalla Qled, especialmente en videojuegos, es la mejor. Y aunque esto represente en contados casos que los tonos se perciban exagerados, no deja de ser una imagen en la más alta calidad posible.

En términos de resolución, el punto es para la pantalla Oled, pues detalles faciales de los personajes de una serie en Netflix o la precisión para mostrar un gameplay se ve y se siente mucho mejor en un la pantalla de los negros infinitos.

Videojuegos en pantalla ¿Oled o Qled?

Aquí hay que hacer otra salvedad. El Samsung Oled permite la función VRR (Tasa de Refresco Variable) la cual le da dinamismo y fidelidad a la representación de los cambios de ambiente en juegos como EA Sports FC 25, EA F1 24, The Last of Us y Death Stranding 2, tres de ellos en la PlayStation 5 y uno en la Xbox Series S.

En cambio, el Samsung Qled no era compatible con esta función, al menos no durante las dos semanas que lo tuvimos en constante comparación con su par Oled. En ese orden de ideas, este tipo de pantalla se comportó mejor que su homóloga Qled.

De nuevo, el punto es para el televisor Oled y mucho más teniendo en cuenta sus 120 Hz de tasa de refresco contra los 60 del TV Qled. Eso sí, esto no fue así en todos los casos, pues en ambientes controlados y con poca luz solar el Oled fue indiscutiblemente el mejor, pero a contraluz demostró que también tiene puntos débiles.

Adaptabilidad ¿Oled o Qled?

Este apartado dependerá mucho de las necesidades y específicamente de lo que busca cada usuario. Pero le podemos decir con total seguridad que si está pensando en comprar un televisor para su sala de estar o comedor, Qled es la mejor opción.

Durante las pruebas con las ventanas descubiertas, es decir, con las cortinas arriba, fue evidente que el modelo Qled se adaptaba y ajustaba mejor el brillo. Esto evita que el reflejo de la luz solar afecte la visión del consumidor y este pueda disfrutar del juego, la serie o la película, casi que en cualquier condición ambiental.

Esta vez, el punto es para el Samsung Qled Q8F por ser un televisor más resistente, una característica inherente a su tipo de pantalla, y más todoterreno con cualquier tipo de lugar en un hogar. Sea la habitación con un ventanal, un estudio con un tragaluz o una sala de estar con ventanas en las cuatro paredes.

Software ¿Oled o Qled?

Por último, aunque el modelo Oled, fiel a su naturaleza y pantalla, no es el mejor compañero a la luz del día, sí cuenta con el procesador más rápido (NQ4 AI Gen3). Sin embargo, a la hora de la verdad no fue mucha la diferencia, en términos de rendimiento, con el chip Q4 AI del modelo Qled.

Los dos televisores son modelo 2025, por lo tanto, integran funciones de IA para modular el sonido, adaptar la imagen al contenido en pantalla, por supuesto crear imágenes con tres simples indicaciones y poder hablar con el asistente de voz de Samsung, Bixby.

Por si se lo preguntan, por qué no expusimos nada sobre el apartado sonoro, este lo probamos en compañía de la barra de sonido Samsung B650F y en ambos casos se comportó muy bien, especialmente en películas como “Interstellar” y al usar Spotify.

En conclusión, y a juzgar por el precio de cada uno, este último punto también se lo lleva el Qled Q8F, pues su valor es casi la mitad de lo que cuesta el Oled S90F. No obstante, al final la decisión es del consumidor, la cual muchas veces está condicionada por el tamaño del televisor y su precio ¿Ustedes con que TV se quedan?