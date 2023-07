Samsung refuerza sus apuestas por la versatilidad con los Galaxy Z Flip y Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5 y Galaxy Z Fold 5. Foto: Cortesía

Samsung completa cinco años trayendo al mercado dispositivos con pantallas plegables. Más allá de lo sorprendente que resulta esta tecnología a primera vista, en el último tiempo ha logrado replantear lo que consideramos teléfono inteligente, pues ha demostrado que su uso potencia la versatilidad, el diseño y la portabilidad.

Para quienes aún no se relacionan con estos dispositivos, basta con saber que la serie Flip es la que le apuesta a un teléfono que se dobla en forma de concha; es decir, imagine un smartphone convencional, solo que con la capacidad de doblarse a la mitad. Esto implica ventajas, como la practicidad para transportarlo en nuestros bolsillos o bolsos, así como utilizar las cámaras principales para tomar fotos en modo selfie, pues también incorpora una pequeña pantalla en la parte trasera.

El Fold, por su parte, es un teléfono que prácticamente se convierte en una tablet cuando lo desplegamos, por lo que su uso suele asociarse a la practicidad (ya que permite hacer más de una tarea a la vez mediante la división de la pantalla), así como al entretenimiento (es perfecto para ver imágenes, videos o interactuar con videojuegos).

Desde la ciudad de Seúl, Corea, Samsung presentó los nuevos nuevos integrantes de esta familia en su ya tradicional Unpacked. Se trata del Galaxy Z Flip 5 y el Galaxy Z Fold 5, las joyas de su corona con las que llevan la apuesta de los teléfonos plegables a otro nivel.

Mejoró la bisagra

La primera mejora que salta a la vista en ambos dispositivos está en la bisagra. Antes el sistema que empleaba Samsung dejaba un pequeño hueco en la mitad del teléfono; mientras que con la actual se cierra completamente.

Esto implica un avance considerable, ya que el polvo y las pequeñas partículas suelen ser los principales enemigos de este tipo de dispositivos. Un cierre más hermético permite que la durabilidad de la pantalla se maximice, además de mejorar la estética del teléfono.

Aumentó la durabilidad

La resistencia al agua es otra característica (aunque no es novedad) que traen estos teléfonos. También la incorporan los otros dispositivos que lanzó Samsung en este Unpacked (las nuevas versiones de sus relojes inteligentes y tablets).

Todos cuentan con una certificación IPX8, lo que se traduce en que pueden estar sumergidos a una profundidad de 1,5 metros y hasta por 30 minutos.

Sumado a esto, las pantallas están protegidas por un vidrio Corning Gorilla Glass Victus 2, un material desarrollado por la prestigiosa franquicia que ofrece una protección extra ante caídas en superficies con textura rugosa como el concreto y el asfalto. No obstante, hay que tener en cuenta que la tecnología que emplean los Galaxy Z Flip y Fold en sus pantallas los hace susceptibles a deformarse o dañarse si se le aplica presión con objetos filosos o de punta aguda. Es decir, aunque es un dispositivo diseñado para ser duradero, esto no se traduce en que no se le deba tratar con ciertos cuidados.

El metal que compone sus piezas también tiene un grado de resistencia superior, por lo que encontramos una reforzada apuesta de Samsung por blindar, lo máximo posible, a estos teléfonos ante los posibles accidentes del día a día.

Un procesador que promete más potencia

Las nuevas versiones del Flip y del Fold incorporan un procesador Snapdragon 8 Gen 2 para Android, es decir, una versión especial del chip que desarrolla Qualcomm para las características y demandas propias de este dispositivo.

Esto se traduce como una mejora porque, de entrada, está la garantía de que el procesador va a funcionar bien, pues a diferencia de otros, hay una caza matriz especializada en procesamiento que vio cada una de sus características y, como resultado, diseñó un producto a la medida.

Según lo anunciado en el evento, el buen procesamiento se podrá evidenciar en tareas demandantes como lo es correr un videojuego con buenas gráficas, o editar y exportar imágenes y videos. Que el teléfono no se recaliente, se ponga lento o exagere el consumo de su batería al realizar este tipo de acciones es muestra de que incorpora un buen procesador.

Características del Galaxy Z Fold 5

El Samsung Galaxy Z Fold 5 no trae mayores cambios en su pantalla, ya que la principal continúa siendo de 7,6 pulgadas y con tecnología Dynamic AMOLED 2. Esto se traduce en un panel que nos muestra colores vívidos, imágenes definidas y contrastes importantes en donde los negros son realmente negros.

La pantalla de la cubierta también conserva las dimensiones del Fold 4, es decir, 6,2 pulgadas y la resolución que le otorga la tecnología Dynamic AMOLED 2X.

Ambas pantallas tienen una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120Hz, lo que es ya prácticamente un estándar en los teléfonos de gama alta. Hay que recordar que esta característica permite tener una experiencia más fluida al navegar en el dispositivo, así como al interactuar con aplicaciones demandantes en materia gráfica, como lo puede ser un videojuego.

Parte de las evoluciones que incorpora este dispositivo tienen que ver con su peso y grosor, ya que Samsung lo ha hecho más ligero y delgado, al llevarlo 13,4 milímetros cuando está plegado y a los 6,1 milímetros cuando se encuentra abierto. Su peso se redujo 10 gramos y ahora es de 253 gramos.

En la mano es un dispositivo que se siente robusto, fabricado con materiales de calidad y liviano. A pesar de sus dimensiones, cuando se encuentra desplegado tiene un buen equilibrio, lo que hace que sea sencillo manipular parte de la pantalla con una sola mano, si se quiere.

El S Pen (que hay que recordar solo es compatible en la edición especial para plegables, y que no hay que comprar a parte, pues viene en la caja) también es más fino y compacto. Samsung aseguró haber trabajado en este dispositivo para hacer que su uso sea aún más natural, con una latencia (tiempo de respuesta del celular a la interacción con el lápiz) más rápida.

Y esto es importante, pues hay que recordar que en cierta forma el Fold viene siendo un heredero de lo que en su momento fue la serie Galaxy Note. Los “noters” de Samsung apreciaban el hecho de contar con este lápiz integrado en el teléfono. Si bien Samsung no ha logrado volverlo a integrar en el chasis de sus equipos, sí ha hecho una especial apuesta en el diseño de sus fundas para que los amantes de esta función lleven su S Pen siempre consigo.

En materia de software, Samsung ha incorporado varias mejoras en esta versión, las cuales se traducen en ayudas para facilitar la productividad de sus usuarios. Ejemplo de esto es que ahora está disponible la función de arrastrar y soltar; por lo que podemos estar trabajando en una aplicación de edición de fotos, por ejemplo, ir a la galería de nuestro dispositivo, seleccionar una imagen y tan sencillo como elegir esa foto y llevarla arrastrada a la nueva aplicación.

Para los apasionados de los videojuegos, este Fold continúa brindando experiencias únicas gracias a su gran pantalla, poderoso procesador y peso ligero. Todas estas características pueden incluso dar ventaja en títulos demandantes como los del tipo battle royale.

En su apartado fotográfico, este Fold incorpora una cámara selfie en la pantalla de su cubierta de 10 megapíxeles con una apertura focal de 2,2 y hasta 85 grados de rango de alcance. Si desplegamos el teléfono, tendremos otra cámara, oculta debajo de la pantalla, de 4 megapixeles con apertura focal de 1,8 y 80 grados.

Finalmente en su apartado principal, es decir, en las cámaras traseras, encontramos un lente gran angular de 50 megapixeles con apertura focal de 1,8 y 85 grados de alcance. Además incorpora la tecnología dual pixel, lo que se traduce en un mejor desempeño ante escenas oscuras; además de estabilización óptica de imagen. Este hace parte de un conjunto de tres cámaras en donde las otras dos son un ultra gran angular de 123 grados de 12 megapíxeles, así como un telefoto de 10 megapixeles que nos permite hacer un zoom óptico de hasta tres aumentos.

En versiones internacionales este dispositivo permite un almacenamiento interno de hasta 1 TB, aunque a Colombia llegará de manera oficial la versión que permite hasta 512 GB.

Su batería es de 4.400 miliamperios con carga rápida de 25 Wats, lo que le permite abastecerse en un 50 % en 30 minutos.

Este dispositivo viene con Android 13, y con la capa de personalización de Samsung, es decir la One UI 5.1.1.

Se encuentra disponible en los clores azul, negro, crema y gris.

Características del Galaxy Z Flip 5

La versión más pequeña, pero no por esto menos interesante, de los plegables ahora incorpora una pantalla externa 3,78 % más grande que su versión anterior. A primera vista, este es el cambio más notorio.

Se trata de un panel de 3,4 pulgadas con tecnología Dynamic Amoled 2X que también ofrece una tasa de actualización de hasta 60 Hz.

Una pantalla más grande ofrece un universo de posibilidades adicionales a sus usuarios. Ejemplo de esto es que se amplía el abanico de widgets que se pueden poner aquí, como relojes, calendarios, controladores de música y notificaciones.

Con tan solo pellizcar la pantalla (desde las esquinas hacia el centro) se puede desplegar el menú con todas estas aplicaciones, y seleccionar de una forma más cómoda la que queremos.

También es posible responder mensajes sin la necesidad de abrir el teléfono, ya que esta pantalla amplificada nos permite interactuar con un teclado tipo QWERTY. Otras funciones curiosas que podemos hacer es ver el historial de llamadas para devolver las perdidas.

Sin embargo, la que pudiera ser la función más atractiva se encuentra en las fotos del tipo selfie pero usando las cámaras principales. Una pantalla más grande nos permite hacer esto, teniendo incluso la posibilidad de usar la forma plegable del teléfono como una especie de base para ponerlo sobre una mesa y hacernos una foto grupal.

Solo hay un detalle que podría llegar a incomodar (habría que probar a mayor profundidad el teléfono para tener certeza sobre esto) y es la forma de la pantalla, que parece una carpeta. Es decir, se deja una pequeña muesca en una de sus esquinas que, en la experiencia, podría traducirse en un punto ciego al momento de tomar una foto o grabar un video.

Su pantalla principal es una Full HD+ de 6,7 pulgadas con tecnología Dynamic Amoled 2X y una tasa de refresco (adaptativa) de hasta 120 Hz.

Este también es un dispositivo más liviano y compacto, pues su peso es de 187 gramos, mientras que su grosor es de 15,1 milímetros cuando está plegado y 6,9 milímetros cuando está abierto.

Su apartado fotográfico dispone de una cámara selfie de 10 megapíxeles con apertura focal de 2,2 y un ángulo de 85 grados. En su parte trasera encontramos dos lentes de 12 megapíxeles, uno es un gran angular de 123 grados y el otro dispone de un estabilizador óptico de imagen.

Por lo demás encontramos capacidades de 8GB para la memoria RAM y de hasta 512GB para el almacenamiento interno.

Otro que pareciera ser un punto débil en este dispositivo es su batería, pues Samsung insiste en una de 3.700 miliamperios (la misma de la versión anterior), que si se tiene en cuenta que ahora incorpora una pantalla más grande en su cubierta más grande, da la impresión de que la autonomía energética será menor frente al Flip 4.

No obstante hay que tener en cuenta que el peso del consumo energético no siempre se le adjudica a la batería, pues el procesador puede llegar a desempeñar un papel protagónico en esta materia. Es decir, puede que la autonomía de este teléfono resulte siendo superior a su versión anterior solo por disponer de un procesador más potente. Pero eso es algo que tendremos que evaluar en las pruebas que se le hagan a este Flip.

Continuando con su batería, esta es compatible con una carga rápida de hasta 25W, lo que le permite llegar al 50 % en cerca de 30 minutos.

Está disponible en colores menta, grafito, crema y lavanda; aunque en la pagina oficial se pueden encontrar otras versiones en gris, azul, verde y amarillo.

¿Una apuesta seria frente a la competencia?

La categoría de los teléfonos plegables es una que está cogiendo bastante fuerza en los diferentes mercados, pues Samsung no es la única que incorpora esta tecnología. Otras como Motorola y Oppo también lo vienen haciendo, riñendo en un mercado en el que la innovación y la practicidad está marcando la diferencia.

Con la jugada que acaba de realizar Samsung se podría decir que hizo un acertado movimiento, pues la versatilidad, la practicidad y la productividad están en el centro de su ecuación. Casi que responde al 100 % de las utilidades que uno aspiraría a encontrar en un teléfono como este, por lo que automáticamente se consolida como uno de los líderes tecnológicos en este segmento.

No obstante, hay que tener en cuenta que esta sigue siendo una categoría premium y, en esa línea, muy probablemente la siguiente movida que haga quien se quiera consolidar como “el rey de los plegables” gire en torno a democratizar esta tecnología, haciéndola más accesible para el público en general.

La historia del desarrollo de teléfonos celulares nos dice que en algún momento se llegará a ese punto, pues las innovaciones más rompedoras siempre arrancan con los teléfonos premium, y de ahí en adelante van abarcando a más segmentos de producto.

En una industria tan competida, y llegando a un punto en el que pareciera que se ha tocado un techo muy alto en materia de innovación, la pregunta obligada es ¿qué novedades veremos en los lanzamientos de los próximos años?

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.