Se cayó X hoy 16 de febrero: usuarios reportan fallas en la red social

En Colombia se empezaron a registrar alertas poco después de las 8:00 a. m. Hacia las 8:27 a. m. Foto: AFP - NICOLAS TUCAT

Desde primeras horas de este lunes 16 de febrero, usuarios de la red social X comenzaron a advertir inconvenientes en el funcionamiento de la plataforma. Los reportes apuntan a dificultades para conectarse con el servidor, problemas en la actualización del feed y errores al intentar abrir la aplicación desde dispositivos móviles.

Hasta el momento, la compañía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación.

De acuerdo con datos publicados por Downdetector, portal que monitorea interrupciones en servicios digitales, en Colombia se empezaron a registrar alertas poco después de las 8:00 a. m. Hacia las 8:27 a. m., el sistema acumulaba más de 450 notificaciones relacionadas con fallas en la plataforma.

El desglose de los reportes evidencia que:

54 % corresponde a problemas de conexión con el servidor.

35 % está asociado a fallas en la línea de tiempo o feed .

11 % se relaciona con errores en la aplicación.

Las intermitencias no se limitan a Colombia. En Estados Unidos también se registraron miles de reportes desde temprano; hacia las 8:41 a. m., la cifra superaba los 41.000 casos. Situaciones similares comenzaron a notificarse en varios países de Europa, lo que apunta a una afectación de alcance internacional.

