¿Se pueden recuperar los mensajes borrados en Telegram? Lo que debe saber

La aplicación de mensajería se convirtió en una alternativa sólida para que las personas se comuniquen globalmente. Actualmente, cuenta con más de 800 millones de usuarios en todo el mundo y se posiciona como una de las diez apps más descargadas en las tiendas digitales. Foto: EFE - IAN LANGSDON

Sin dudas WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería instantánea más popular en todo el mundo. De acuerdo con Statista, la plataforma de datos y estadísticas cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. No obstante, las constantes fallas en el servicio en los últimos años, permitieron impulsar la popularidad de Telegram para convertirse en la principal alternativa a la aplicación de Meta.

Más allá de ser una aplicación de respaldo, Telegram ofrece un conjunto de herramientas y funcionalidades exclusivas que la posicionan como una opción destacada en el mundo de las apps de mensajería.

Telegram llegó al mercado en 2013 para iOS y Android. La aplicación es gratuita y se puede utilizar en celulares, tablets y computadores. Además de lograr las cuestiones básicas que permiten otras mensajerías instantáneas como el intercambio de textos, fotos videos, llamadas de voz, videollamadas y la creación de grupos o canales de difusión, Telegram se destaca por otras características:

Privacidad y seguridad: Permite una mayor personalización de los cifrados extremos a extremos, logrando un mayor control sobre la privacidad de los datos. Por su parte, WhatsApp, al ser parte de Meta, es criticado por compartir información con Facebook.

Funciones : Los usuarios pueden realizar grupos de hasta 200.000 miembros, canales de difusión, bots, encuestas, mensajes de voz y videollamadas grupales con hasta 1.000 participantes.

Almacenamiento en nube : Telegram almacena todos los mensajes y archivos en la nube, permitiendo acceder a ellos desde cualquier dispositivo.

Tamaño de los archivos: A diferencia de WhatsApp, que limita los tamaños de compartir archivos de hasta 100 MB, Telegram cuenta con la capacidad de enviar hasta dos GB.

¿Se pueden recuperar mensajes borrados en Telegram?

Para hacer honestos, es imposible recuperar mensajes de texto borrados de un chat de Telegram debido a su funcionamiento en nube, ya que al ser borrado de los servidores, deja de estar disponible para todos los clientes. Sin embargo, existen opciones que los usuarios de la mensajería pueden realizar para prevenir la perdida de información y la recuperación de archivos multimedia.

Le recomendamos leer: ¿Cómo saber si mi celular es compatible con eSIM y cómo ponerle una SIM virtual?

Antes de detallar las opciones para recuperar archivos y cómo prevenir perder las conversaciones, existe una alternativa que podría lograr recuperar los mensajes, pero no es completamente fiable. La opción es abrir la aplicación desde otro dispositivo en el que se haya sincronizado la aplicación.

Lo primero es, antes de acceder a la plataforma en el segundo dispositivo, restringir la conexión de wifi para evitar una nueva sincronización y para que continúe mostrando los mensajes previamente borrados. Sin embargo, si en el segundo dispositivo el usuario no había abierto previamente la conversación, no podrá leer los mensajes anteriores. En el momento en el que se conecta a la red, el cliente de Telegram se sincroniza y el chat se esfuma. Es importante recalcar que esta opción no es cien porciento seguro que funcione.

¿Cómo recuperar los archivos en Telegram?

En dispositivos Android, mencionamos que no es posible recuperar mensajes de texto borrados de las conversaciones de Telegram. Sin embargo, existe un método para recuperar archivos multimedia compartidos, incluso si el mensaje que los contenía fue eliminado. El paso a paso es:

Instalar un explorador de archivos: Es necesario utilizar un explorador de archivos que permita acceder a la memoria interna del dispositivo. Las opciones más populares son Total Commander, Gestor de archivos, MK Explorer, entre otras más. Acceder a la memoria interna: Abrir el explorador de archivos y navegar hasta la memoria interna del dispositivo. Buscar la carpeta de Telegram: Dentro de la memoria interna, seguir la siguiente ruta: Android, Data, Org.telegram.Messenger y aparecerá la carpeta caché. Buscar los archivos multimedia: En la carpeta caché , se encontrará una lista desordenada de archivos multimedia compartidos en Telegram, incluyendo fotos, vídeos y otros. Aquí se podrán encontrar los archivos importantes cuyo mensaje fue borrado.

Le puede interesar: Google desarrolla nuevos ‘chatbots’ basados en famosos e influencers de YouTube

Precauciones en caso de perder conversaciones en Telegram

Los usuarios de Telegram Desktop para Windows, Linux o macOS pueden exportar y crear copias de seguridad locales en sus computadores de todos los chats o elementos que deseen. No es posible exportar chats que ya hayan sido borrados, pero sí pueden guardar aquellos importantes para evitar perderlos accidentalmente.

Para realizar la exportación, las personas deben acceder a los ajustes de Telegram Desktop. Una vez allí, deben seleccionar la opción Avanzados y luego hacer clic en Exportar datos de Telegram. En esta sección, podrán elegir qué datos desean descargar para guardar en los archivos del computador, como chats personales, grupos, fotos, archivos de vídeo, entre otros.

Es importante recordar que para realizar estos pasos, el usuario debe estar accediendo a Telegram desde su aplicación oficial y no de clientes terceros o páginas web.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.