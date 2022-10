Se vienen cambios en Apple: jefa de diseño dejará la compañía

Imagen de referencia. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

La jefa de diseño de hardware de Apple, Evans Hankey, dejará al fabricante de iPhone tres años después de asumir el cargo, creando un vacío significativo en el alto mando de la compañía conocida por sus productos de aspecto elegante, según personas con conocimiento del tema.

Hankey fue designada para el puesto en 2019 en reemplazo de Jony Ive, el icónico jefe de diseño de la empresa durante dos décadas. Hankey estuvo en Apple durante varios años reportando a Ive antes de asumir su puesto actual como vicepresidenta de diseño industrial, pero desde entonces reportó al director de operaciones, Jeff Williams.

La salida fue anunciada dentro del gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, esta semana, y Hankey dijo a sus colegas que permanecerá en Apple durante los próximos seis meses. La compañía no ha nombrado un reemplazo. Hankey supervisa a docenas de diseñadores industriales.

Su próxima salida marca la primera vez que Apple estará sin un jefe de diseño de facto desde que el cofundador de Apple Steve Jobs retomó el control de la empresa a fines de la década de 1990 y nombró a Ive para el cargo. Richard Howarth, un diseñador clave en los equipos de Ive y Hankey, ocupó brevemente el cargo de jefe de diseño industrial, reportando a Ive, entre 2015 y 2017.

Vale recordar que Ive es la figura detrás del diseño de prácticamente todos los productos que llevaron al resurgimiento de Apple, desde el iPod y el iPhone, hasta el primer iMac, que llegó al mercado en 1998.

En ese año, los computadores eran cosas robustas, con el diseño suficiente para encapsular en una serie de unidades los componentes básicos de la máquina y ya. Ese año, Apple lanzó la primera generación del iMac, un aparato que venía en colores alucinantes y que proponía que las vísceras del dispositivo deberían ir en un solo recipiente, de formas curvilíneas y agradables. No había nada así en el mercado. El iMac fue un éxito, entre otras cosas, porque daba la sensación de que aquello que hasta entonces había sido un asunto serio, una herramienta de trabajo, podía ser agradable y divertido, incluso sexy.

“El equipo de diseño de Apple reúne a creativos expertos de todo el mundo y de muchas disciplinas para imaginar productos que son innegablemente Apple”, dijo un portavoz en un comunicado. “El equipo de diseño sénior tiene líderes fuertes con décadas de experiencia. Evans planea quedarse mientras trabajamos en la transición, y nos gustaría agradecerle su liderazgo y sus contribuciones”.

Con sus delgados iPads de aluminio, MacBook Pros cuadrados y iPhones de pantalla completa, el diseño ha sido uno de los puntos de venta clave de Apple para sus dispositivos durante décadas y un diferenciador clave de Samsung, Amazon y otros grandes rivales. El vacío dejado por Hankey podría afectar los planes de diseño futuros de Apple y plantea la pregunta de cómo se verán los productos de la compañía en el futuro.

Apple ha estado trabajando en nuevos dispositivos clave, incluido un auricular de realidad mixta para el próximo año y anteojos de realidad aumentada, así como la posibilidad de un automóvil eléctrico a finales de esta década.

Alan Dye, el jefe de diseño de software e interfaces de usuario de Apple, no dejará su cargo y seguirá reportando a Williams, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas porque se trata de información que no es pública. Dye también fue ascendido en 2019 tras la partida de Ive. Gary Butcher, ex diseñador principal dentro de la división de Dye y actualmente vicepresidente de diseño de Airbnb, regresa a Apple, agregaron.

Justo esta semana, Apple presentó sus más recientes lanzamientos. Se trata de un iPad, un iPad Pro y el dispositivo que puede convertir cualquier televisor en un smart tv, el Apple TV 4K. Un ramillete de productos con los que promete mejoras en materia de rendimiento, pues incluyen potentes chips como el A14 Bionic y el M2, así como en creación, edición y visualización de contenidos multimedia.

