Según Google, estas son las mejores aplicaciones de 2017

Europa Press

La plataforma de aplicaciones Google Play ha compartido en su página una selección de las mejores 'apps' y videojuegos para Android de 2017, en las que ha distinguido como mejor aplicación del año a Socratic y como mejor videojuego a CATS: Crash Arena Turbo Stars.

En el caso de Socratic, una aplicación destinada a ayudar con matemáticas y tareas escolares, Google Play ha destacado su utilidad y su "diseño inteligente y atractivo". Por su parte, la elección de CATS: Crash Arena Turbo Stars se debe a sus "atractivos gráficos" y a su "interfaz increíblemente intuitiva", como ha explicado la compañía.

Junto a la mejor aplicación y al mejor videojuego, Google Play ha difundido también otras siete listas de aplicaciones destacadas de 2017, que incluyen las 'apps' más entretenidas, mejores aplicaciones sociales, mejores aplicaciones para el día a día, más innovadoras, mejores descubrimientos, mejores para niños y más populares.

En la lista de aplicaciones más populares, que engloba el software lanzado en este 2017 que ha registrado un mayor número de descargas, Google Play ha seleccionado cinco 'apps' entre las que destaca Messenger Lite, la versión ligera de la 'app' de mensajería de Facebook, con más de 50 millones de descargas.

Entre las novedades más populares también se incluyen los editores fotográficos FaceApp, Photo Editor y Sticker Photo Editor --con más de 10 millones de descargas los dos primeros-- y la 'app' de bromas telefónicas Jokesphone.

Asimismo, en cuanto a los videojuegos para Android, Google Play también distinguió siete categorías con los videojuegos más competitivos, los más sociales, los mejores juegos indie, los más innovadores, los más adorables y casuales, los mejores para niños y los más populares.

Super Mario Run ha sido el videojuego para Android lanzado en 2017 que ha alcanzado un número mayor de descargas, con 50 millones en total. Los otros cuatro nuevos juegos más populares han sido CATS: Crash Arena Turbo Stars, Magic Tiles 3, PES 2018 y el survival Last Day on Earth, todas ellas con más de 10 millones de descargas.

Estas son las listas completas de las mejores aplicaciones y videojuegos de Google Play en 2017:

Las mejores aplicaciones de 2017

Mejor aplicación:

1. Socratic (Socratic)

Más entretenidas:

1. PicsArt Animator (PicsArt)

2. Anchor (Anchor FM Inc.)

3. InColor (incolor)

4. Adobe Photoshop Sketch (Adobe)

5. Simply Piano (JoyTunes)

Mejores aplicaciones sociales:

1. Cookpad Recetas (Cookpad Limited)

2. Tandem (Tripod Technology GmbH)

3. Strava GPS (Strava Inc.)

4. Kudos (Kudos & Co, Inc.)

5. Slack (Slack Technologies Inc.)

Mejores aplicaciones para el día a día:

1. Simple Habit Meditation (Simple Habit, Inc.)

2. Today Weather (todayweather.co)

3. Notebook (Zoho Corporation)

4. Contador de pasos (Leap Fitness Group)

5. My Fitness by Jillian Michaels (EM Digital LLC)

Más innovadoras:

1. Pinterest (Pinterest)

2. Snapchat (Snapchat Inc.)

3. Be My Eyes (Be My Eyes)

4. Timbre (Xeus)

5. Google Earth (Google LLC)

Mejores descubrimientos:

1. Socratic (Socratic)

2. CastBox (CastBox.FM - Radio & Podcast & Audio)

3. Gyroscope (Gyroscope)

4. Libby (OverDrive, Inc.)

5. notin (Lazy Ninja)

Mejores para niños:

1. Star Walk (Vito Technology)

2. Cursos de idiomas para niños (ATi Studios)

3. El mundo de Miffy (StoryToys)

4. Pinkfong Formas y Colores (SMARTSTUDY PINKFONG)

5. Villa Sago Mini (Sago Mini)

Más populares:

1. FaceApp (Wireless Lab OOO)

2. Messenger Lite (Facebook)

3. Photo Editor (Pic Tools Group)

4. Sticker Photo Editor (GOMO X)

5, Jokesphone (CashITapp, SL)

Los mejores videojuegos del 2017

Mejor juego:

1. CATS: Crash Arena Turbo Stars (ZeptoLab)

Más competitivos:

1. Clash Royale (Supercell)

2. Golf Clash (Playdemic)

3. Battle Bay (Rovio)

4. Arena of Valor (Tencent Games)

5. FIFA (Electronic arts)

Más sociales:

1. Animal Crossing: Pocket Camp (Nintendo)

2. Bit Heroes (Kongregate)

3. Angry Birds Evolution (Rovio)

4. Pokémon GO (Niantic)

5. Minecraft (Mojang)

Mejores juegos indie:

1. Miracle Merchant (Arnold Rauers)

2. Flipping Legend (Noodlecake Studios Inc)

3. Cat Quest (The Gentlebros)

4. Old Man's Journey (Broken Rules Interactive Media)

5. Mushroom 11 (Untame)

Más innovadores:

1. Last Day on Earth (Kefir!)

2. After the End: Forsaken Destiny (NEXON M)

3. I Love Hue (Zut!)

4. Battlejack: Blackjack (NEXON M)

5. Build a Bridge! (BoomBit Games)

Más adorables y casuales:

1. Homescapes (Playrix Games)

2. Bubble Witch 3 Saga (King)

3. Cooking Craze (Big Fish Games)

4. Pokémon: Magikarp Jump (The Pokémon Company)

5. Flip Master (Miniclip.com)

Mejores para niños:

1. Dr. Panda Ciudad (Dr. Panda)

2. Strawberry Shortcake Hair (Brudge Studios)

3. Pequeña estación de bomberos (Fox & Sheep)

4. Vaiana (Disney)

5. Toca Life: Hospital (Toca Boca)

Más populares:

1. Super Mario Run (Nintendo)

2. CATS: Crash Arena Turbo Stars (ZeptoLab)

3. Magic Tiles 3 (AMANOTES)

4. PES 2018 (Konami)

5. Last Day on Earth (Kefir!)