"Si no podemos proteger sus datos no merecemos servirle": Mark Zuckerberg

-Redacción Tecnología

Facebook atraviesa esta semana una de las crisis más grandes de toda su historia. Y no es para menos. La lluvia de críticas, recriminaciones y acusaciones a la popular red social no se ha detenido desde que se supo que Cambridge Analytica, una firma de analítica vinculada a la campaña del presidente de Estados Unidos Donald Trump, obtuvo los datos de más de 50 millones de usuarios de la plataforma en ese país y los usó para crear un algoritmo que permitiera prever e influir individualmente en el voto de los electores.

La indignación y desconfianza entre los usuarios de la red social es tal que en Twitter se viralizó el hashtag #deletefacebook que invitaba a los internautas a eliminar sus perfiles de la plataforma.

Y en medio del caos el presidente y creador de Facebook Mark Zuckerberg decidió este miércoles romper su silencio. En un extenso post que publicó en su propio perfil, el empresario lamentó que se hubiera dado la fuga de información y anunció una investigación a "todas las aplicaciones que accedieron a grandes cantidades de información" antes de 2014, cuando se les impuso limitaciones.

"Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos no merecemos servirles. He estado trabajando para entender exactamente lo que pasó y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder", señaló.



Zuckerberg insistió en que Facebook tomó "hace años" medidas para evitar una filtración de esta magnitud pero reconoció que se han cometido "errores" y que existió un "abuso de confianza" entre las partes implicadas en la brecha y entre la red social y sus usuarios.

Explicó, por ejemplo, que en 2014 la plataforma hizo cambios para "evitar aplicaciones (apps) abusivas" como la que creó en 2013 el investigador Aleksandr Kogan, que fue instalada por unas 300.000 personas pero obtuvo datos de "decenas de millones de sus amigos" gracias a la "manera en que la plataforma funcionaba" entonces. Precisamente Cambridge Analytica obtuvo la información de la aplicación de Kogan.

"En 2015, nos enteramos de los periodistas en the guardian que Kogan había compartido datos de su aplicación con Cambridge Analytica. Está en contra de nuestras políticas para que los desarrolladores compartan datos sin el consentimiento de la gente, por lo que inmediatamente hemos prohibido la aplicación de Kogan desde nuestra plataforma, y hemos exigido que Kogan y Cambridge Analytica certifiquen formalmente que habían eliminado todos los datos indebidamente adquiridos. Ellos proporcionaron estas certificaciones", detalló.

Asimismo, Zuckerberg anunció que ampliará las restricciones de acceso a datos de los desarrolladores: si un usuario no ha utilizado la app en tres meses, se les retirará esa disponibilidad, mientras que a la hora de registrarse en una nueva, solo será necesario compartir el nombre, la foto de perfil y el correo electrónico.

"Requeriremos a los desarrolladores no solo recibir nuestra aprobación, sino firmar un contrato pata pedir a cualquiera acceso a sus 'posts' (textos) u otros datos privados", agregó el CEO.

Además, anunció que el próximo mes se instalará una herramienta en la parte superior del "News Feed", donde aparecen las noticias, para que los usuarios puedan revisar más fácilmente su configuración de privacidad y revocar los permisos de acceso de las apps que utilizan. " Más allá de los pasos que ya habíamos tomado en 2014, creo que estos son los próximos pasos que debemos tomar para seguir seguros de nuestra plataforma", concluyó Zuckerberg.