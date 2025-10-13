Siete lugares en el mundo que todo fan de los videojuegos debe visitar

Seúl es considerada capital de los esports, que son las competiciones de videojuegos. Foto: Unspla

Jugar videojuegos es una forma de viajar a otros mundos sin salir de nuestra casa. Basta con tomar un control para adentrarse en aventuras llenas de acción, fantasía, terror o misterio. Pero, ¿qué pasaría si esos universos que tanto nos divierten pudieran visitarse en la vida real?

No tiene que imaginarlo. En diferentes rincones del mundo hay espacios donde los videojuegos se salen de la pantalla: convenciones que celebran las sagas más emblemáticas, museos que preservan la historia del “gaming” y parques temáticos que recrean minuciosamente esos escenarios en los que hemos jugado una y otra vez.

Si alguna vez ha soñado con vivir esa experiencia fuera de la consola, aquí le compartimos siete destinos en el mundo que todo fanático de los videojuegos debería visitar.

Super Nintendo World-Osaka (Japón)

Dentro del parque Universal Studios Japan se encuentra Super Nintendo World, una zona que recrea el universo de las icónicas franquicias de Mario y Donkey Kong. Allí, los turistas pueden vivir la adrenalina de las competencias de Mario Kart, recorrer el castillo de Bowser, atravesar los icónicos túneles verdes e incluso disfrutar de montañas rusas que atraviesan la selva de Kong. Es un espacio para grandes y chicos que combina diversión, tecnología y nostalgia por una saga que ha marcado a tantas generaciones.

Nintendo Museum– Kioto (Japón)

En 2024, Nintendo inauguró su propio museo, ubicado exactamente en Uji, lugar donde se encontraba su primera planta, en la que originalmente fabricaban tarjetas coleccionables y reparaban juguetes antes del lanzamiento de su primera consola. El museo busca mostrar “la pasión y el compromiso de Nintendo con la creación”, haciendo un recorrido por la historia de sus diferentes consolas y videojuegos a través de exposiciones, experiencias interactivas y muestras que revelan cómo la compañía se ha convertido en un referente mundial del entretenimiento digital.

LoL Park-Seúl (Corea del Sur)

Este complejo, ubicado en la capital coreana, es un espacio diseñado para que los fanáticos de League of Legends vivan de cerca el universo del popular videojuego de Riot Games. Combina arenas donde se disputan torneos profesionales, zonas interactivas con figuras de los campeones favoritos, tiendas con mercancía oficial y una cafetería ideal para compartir entre partidas. Es un espacio imperdible para la comunidad que ha hecho de LoL en un fenómeno global.

Akihabara- Tokio (Japón)

En Japón, la cultura “gamer” se desborda también en las calles y a los barrios. Akihabara, o Akiba como se le conoce comúnmente, es una zona llena de cafés temáticos, arcades, centros comerciales y tiendas de videojuegos disponibles las 24 horas. Perderse en sus calles es un plan imperdible para los amantes de los videojuegos, y si su visita coincide con la celebración de alguna competición especial, la experiencia se vuelve aún más emocionante.

Brasil Game Show (BGS) – São Paulo (Brasil)

Trasladándonos al otro lado del mundo, cada año, en Brasil se celebra la convención de videojuegos más grande de Latinoamérica. Este evento reúne a miles de jugadores de todo el mundo para descubrir novedades, participar en torneos y disfrutar de experiencias interactivas. Además, cuenta con la presencia invitados internacionales, por ejemplo, en la edición de este año, que se realizará del 9 al 12 de octubre, asistirán Hideo Kojima, fundador de Kojima Productions, y Naoki Hamaguchi, director de la serie Final Fantasy VII Remake.

American Classic Arcade Museum- Estados Unidos

No todo en el “gaming” se trata de consolas modernas o realidad virtual, hay quienes crecieron jugando en máquinas de arcade, y para ellos existe un lugar especial. Este museo, que funciona como una organización sin ánimo de lucro, tiene como misión “promover y preservar la historia de las máquinas recreativas con monedas” y alberga más de 250 máquinas clásicas. Los visitantes pueden jugar y viajar en el tiempo a esas épocas en donde una moneda era suficiente para una tarde de diversión.

SOFA- Bogotá (Colombia)

No hace falta viajar lejos para disfrutar de la cultura de los videojuegos. En Bogotá se realiza cada año el SOFA (Salón del Ocio y la Fantasía), un espacio donde fanáticos de los videojuegos, el cómic, el anime y el cosplay se reúnen para compartir su pasión. Este evento se lleva a cabo en Corferias y, este año, la feria tendrá lugar del 9 al 13 de octubre, ofreciendo actividades, torneos, tiendas, exposiciones y más.

Más que una experiencia de entretenimiento, se trata de un plan de turismo único, donde se puede disfrutar de cada escenario, participar en actividades interactivas, conocer la historia detrás de los juegos y vivir de cerca lo que antes solo existía en la pantalla.

