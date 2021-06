Steve Schnur: El hombre detrás de la música de FIFA

La serie de videojuegos FIFA de EA Sports es la más grande y popular del mundo. La última versión del simulador de fútbol, FIFA 18, batió todos los récords impuestos por cualquier videojuego deportivo (vendió cerca de 24 millones de copias en el último año) y con la inclusión de la UEFA Champions League se espera que la de este año, FIFA 19, haga lo mismo.

Aunque es venerada por su jugabilidad y nuevas características, la franquicia siempre ha contado con bandas sonoras interesantes que presentan a artistas de renombre junto a agrupaciones sin nombre. En su mayor parte, las bandas sonoras de FIFA son excepcionalmente vanguardistas; es común que un artista que se escucha por primera vez en el juego suene en la radio un año después.

Y detrás de la curaduría de estas listas está Steve Schnur, un músico estadounidense que en su juventud tocaba guitarra y teclados con bandas de rock y jazz en Nueva York, y que tras hacer una pasantía en MTV pasó a ser ejecutivo musical de importantes sellos discográficos. Mientras estuvo en Capitol, por el año 2001, Schnur se probó como supervisor de música de cine, rol que lo puso en la lista de Electronic Arts (EA), una importante empresa de videojuegos que quería convertirse en la primera de la industria en tener una división musical.

EA lo contrató y desde entonces Schnur y su equipo exploran, curan y conforman las bandas sonoras de decenas de videojuegos. Año tras año, el productor musical viaja alrededor del mundo para explorar y conocer nuevos sonidos, que le son entregados a una audiencia global, como la de los usuarios del juego más popular del mundo.

En entrevista con El Espectador, el hombre detrás de la música de EA explica el reto de construir una lista musical para millones de personas alrededor del mundo y habla de lo importante que es FIFA para dar visibilidad a nuevos artistas, entre ellos varios músicos colombianos.

Con los años, los sonidos del juego han variado desde el indie hasta el EDM y ahora el hip hop. ¿Prestan ustedes atención a las tendencias musicales?

Es nuestro trabajo anticiparnos en todo momento a las tendencias. Una gran canción de FIFA tiene que viajar, debe mover la aguja y hacerlo a nivel mundial. Buscamos canciones y artistas con el potencial de entusiasmar a los jugadores globalmente, para definir (o redefinir) un género, o simplemente una gran pista que mejorará la experiencia de jugar con tus amigos. Y debido a que esta música se usa en todos los partidos del juego más popular del mundo, nuestras bandas sonoras son, literalmente, el sonido de la próxima temporada.

“FIFA” se juega en todo el mundo y las bandas sonoras tienen géneros diferentes. ¿Qué tan difícil es crear estas listas de reproducción?

Con cualquier edición de FIFA, estamos hablando de más de 25 millones de juegos, en 18 idiomas y disponible en más de 50 países. Por lo tanto, nuestra responsabilidad de construir la lista del juego se convierte en un desafío: el de curar y entregar música globalizada como nunca se había hecho. Creemos que con cada año/número que avanza el juego, la música también. Con cada nueva edición tenemos la oportunidad de redibujar las fronteras geográficas y musicales. Para FIFA 19, por ejemplo, hemos reunido 44 canciones que representan más de 16 países. Es donde el rock británico, el hip hop escocés y el postpunk sueco se encuentran con el EDM de Corea del Sur, los ritmos de Zimbabwe y el pop colombiano. Y es en FIFA en donde los jugadores vienen a descubrirlos.

“FIFA” es un juego en el que se escuchan muchas bandas desconocidas. ¿Cómo es el proceso de descubrimiento de la música? ¿Tiene un equipo revisando a estas próximas bandas?

El equipo de EA Music comienza a trabajar con sellos internacionales, editores, artistas y nuestras oficinas extranjeras de EA con más de un año de anticipación, para garantizar que nuestras bandas sonoras de FIFA introduzcan nueva música de estrellas establecidas y artistas desconocidos de cualquier país y cualquier género. FIFA es donde los nuevos artistas sueñan con ser escuchados por primera vez y donde los jugadores de todo el mundo vienen a descubrirlos. Es una lista en constante crecimiento y un legado en curso, del que estamos enormemente orgullosos: Foster the People, Imagine Dragons, Kasabian, The Raveonettes, Kings of Leon, The Black Keys, K’naan, Chromeo, Datarock, MGMT, Lykke Li, Bloc Party, The Ting Tings, Franz Ferdinand, Ladytron, Robyn, Shiny Toy Guns, Damian Marley, Airborne Toxic Event, Matt & Kim, Chvrches, Two Door Cinema Club, Grouplove, Crystal Fighters y muchos más se presentaron por primera vez a audiencias internacionales a través de FIFA.

Bandas colombianas como Bomba Estéreo, Systema Solar y ChocQuibTown han aparecido en el juego en los últimos años. ¿Es importante la música colombiana para el equipo de EA?

Hemos sido grandes fanáticos de la música colombiana desde Cabas en FIFA 07 y Aterciopelados en FIFA 08. Y estamos increíblemente orgullosos de haberlos presentado, al igual que a Bomba Estéreo, Systema Solar, ChocQuibTown y, este año, Lao Ra, a audiencias internacionales que tal vez nunca hubieran escuchado su música. Si ahora hay fanáticos de artistas colombianos en todo el mundo es bastante probable que se deba a una banda sonora de FIFA.

La banda sonora de FIFA 19 tiene artistas de renombre como Logic, Sia y Jungle, entre muchos otros. ¿Cuál artista cree que va a ser amado por los jugadores este año?

Estamos muy entusiasmados con los temas de Childish Gambino, Gorillaz, Logic, Crystal Fighters y el supergrupo LSD (Labrinth, Sia y Diplo). Estamos introduciendo nuevas canciones del trío escocés Young Fathers, el colectivo neo soul del Reino Unido Jungle (que estuvo en la edición del 2015) y las estrellas del indie australiano Mansionair. Estamos felices también de darles exposición a vanguardistas como la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish, la artista de Manchester Bugzy Malone, el soulman londinense Stealth, el productor de origen alemán NoMBe, el rapero británico Octavian, el DJ sueco Bearson y el británico Sam Fender. ¡Creo que realmente nos hemos superado este año!