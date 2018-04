Es uno de los invitados al Wobi, en junio

Steve Wozniak o el poder de la creación

Santiago La Rotta / @troskiller

Steve Wozniak es reconocido mundialmente por ser uno de los cofundadores de Apple, por haber diseñado y construido el Apple I y ser la fuerza vital del Apple II, algunos de los primeros computadores personales que abrieron el camino para una revolución tecnológica que hoy define la experiencia de la vida moderna en casi todos sus aspectos.

Pero también lo es por impulsar un credo que, quizá, ha perdido cierta popularidad en una era marcada por el individualismo: antes que manejar un negocio hay que crearlo, inventar cosas, trabajar con las manos y en equipo para fabricar productos y servicios.

Con su cara de bonachón y sus palabras amables, Wozniak pareciera encarnar una dicotomía clave en el mundo de la tecnología y los negocios, presente ya desde hace décadas: la diferencia entre una empresa manejada por gerentes o por creadores, por “makers”, como él los define.

El ejemplo de Apple es particularmente interesante porque, en justicia, Jobs no fue un “maker”, pero sí una suerte de engranaje entre los creadores y la visión estratégica de negocio, un líder que entendió, como lo dijo varias veces, que un negocio manejado exclusivamente desde el mercadeo está condenado a fracasar. “El mejor mercadeo es cuando usted conoce su producto, cuando lo entiende y logra explicar su importancia al usuario. Esto sucede si la gente que está arriba en una compañía sabe cómo se hacen las cosas”, dice Woz (como es conocido popularmente), en una entrevista con este diario.

Wozniak es, desde todos los ángulos, un representante de la cultura “maker”, que asume como una fuerza vital dentro de cualquier empresa, bien sea una startup o una gran corporación. “Es necesario reconciliar ambas visiones, la gerencia y la creación, porque se alimentan mutuamente para que una idea sea exitosa. Además, el lado de los creadores ofrece la oportunidad de colaborar y trabajar en conjunto. Es claro que hay gente muy inteligente, con aspiraciones y ambiciones grandes, pero el trabajo en colectivo es la única forma de impulsar un sueño tan grande como para cambiar el mundo”.

Las palabras de este inventor, fundamental en una de las mayores transformaciones industriales de nuestro tiempo resultan claves en la era del empoderamiento del individuo a través de la tecnología, porque entregan una perspectiva, plena en humildad, sobre la importancia del esfuerzo colectivo, el trabajo en comunidad. En un tiempo plagado de millonarios instantáneos, la cultura “maker” ofrece, acaso, una alternativa para escapar del individualismo.

Desde los días del Apple I y II, uno de los valores fundamentales de la tecnología para Wozniak es la simpleza en diseño y la simplificación de la vida del usuario mediante la funcionalidad de un dispositivo. “Esto sólo se logra con buena ingeniería y es algo que pareciera no ser tan evidente hoy en día: la ingeniería y el diseño de producto parecieran estar más abajo en la escala de prioridades de las organizaciones”.

De cierta forma, esto explica por qué la pieza favorita de tecnología de Wozniak hoy en día es su Apple Watch: “Siento que es un dispositivo muy capaz, pero, aparte de esto, es transparente en la forma en que es usado. Realmente soluciona problemas y ofrece grandes posibilidades sin ser un aparato grande. Es casi invisible y este creo que es el mayor valor de la tecnología: el impacto en el usuario con la menor intervención posible”.

Wozniak es una de las cientos de voces que han expresado preocupaciones sobre el desarrollo de inteligencia artificial; esta es una lista larga que incluye al difunto Stephen Hawking y a prácticamente todos los desarrolladores líderes en este campo. La mayor preocupación en este terreno es que esta tecnología termine profundizando brechas sociales mediante la desaparición de líneas enteras de trabajo.

Pero, con el tiempo, Wozniak ha repensado su posición sobre el tema y hoy explica que “las máquinas podrán reemplazar, con el tiempo, nuestros músculos en temas como la fabricación de bienes a escala industrial, por ejemplo. Pero no creo que vaya a haber inteligencia como tal. Claro, los computadores serán más rápidos que un cerebro humano y, de hecho, ya lo son: más de 80 % de las transacciones financieras globales se hacen entre máquinas, no entre personas, porque somos muy lentos y la lentitud es dinero perdido en esos casos. Pero no creo que lleguemos a un punto de verdadera inteligencia, principalmente porque no sabemos muy bien qué significa el término aún. De fondo, lo que quiero decir es que la gente siempre será necesaria. No es una carrera hacia la obsolescencia. Es una transformación, pero no llegaremos a una verdadera inteligencia artificial en mucho tiempo”.

Para Woz, la tecnología es, claro, una industria lucrativa, pero también representa una oportunidad única para capturar la atención y los sueños de generaciones enteras de gente joven. “Uno ve las startups de hoy y entiende que hay una trabajo muy fuerte detrás de ellas. Es un mundo duro y que puede ser muy frustrante para algunos, pero lo que rescato es que son lugares llenos de pasión. Y esto me parece esperanzador porque el empuje y la disciplina de muchas de estas personas jóvenes están produciendo algunas de las mejores ideas para cambiar el mundo”.

World Business Forum en Bogotá

El World Business Forum es un evento en el que se reúnen algunas de las mentes más creativas del mundo y los líderes empresariales más influyentes del momento.

La edición Bogotá, que se realizará entre el 5 y 6 de junio en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, contará con la presencia de Steve Wozniak, cofundador de Apple, quien ofrecerá una charla sobre innovación.

Además de Wozniak estará presente Randi Zuckerberg, quien fue directora de marketing de Facebook entre 2005 y 2011. Zuckerberg, hermana del cofundador de la red social, conversará sobre transformación digital.

Entre otros, también estará Gary Hamel, profesor del London Business School, quien estará a cargo de una charla sobre estrategia. Hamel es uno de los líderes globales de un esfuerzo pionero para reinventar la administración y crear organizaciones adecuadas para el futuro.

No se pierda el World Business Forum Bogotá 2018. Para más información puede llamar al 6181007 o ingresar a www.wobi.com/wbf-bogota/.