Suscripciones por menos de $10.000 y otros detalles del Netflix barato

Una aparente apuesta rompedora ha sido la que ha revelado Netflix en las últimas horas. La compañía de entretenimiento estadounidense anunció la implementación de un nuevo plan de suscripción por el que los usuarios pagarían US$2,88 mensuales, unos 9.200 pesos colombianos.

Por lo pronto esta oferta es exclusiva para India y hace parte de una apuesta con la cual esta compañía buscará reforzar su participación en dicho país.

Según información aportada por Hitesh Raj Bhagat, periodista del diario The Economic Times, los detalles de este servicio son varios.

En primer lugar Netflix solo permitirá una transmisión simultánea, es decir, solo podrá ser utilizada por una persona a la vez. Otro detalle es que solo únicamente estará disponible para dispositivos móviles como celulares y tablets.

About Netflix mobile plan India

1 - Only in India for now

2 - ₹199 per month

3 - One simultaneous stream

4 - SD quality only

5 - Credit and debit card payment

6 - Tablets and phones both

7 - Can convert up to full plan

8 - Cannot cast or mirror to TV #NetflixIndia #Netflix