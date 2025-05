The New York Times dejará que Amazon utilice su contenido para crear modelos de IA

El acuerdo revelado el jueves abre al The New York Times el camino hacia el universo de Amazon. Foto: AFP - JOHANNES EISELE

The New York Times anunció el jueves un acuerdo con Amazon para que el gigante tecnológico estadounidense pueda utilizar contenidos del diario neoyorquino con el fin de desarrollar modelos de inteligencia artificial (IA) generativa.

Esta asociación coincide con la batalla judicial que libra el principal periódico estadounidense contra OpenAI -creadora del robot conversacional ChatGPT-, a la que acusa de haber entrenado sus modelos de IA con artículos de su archivo sin autorización previa.

Esta es la primera vez que el NYT llega a un acuerdo de licencia centrado en la tecnología de IA generativa y, según declaró la organización de noticias hoy, esta unión “llevará el contenido editorial del Times a diversas experiencias de los clientes de Amazon”.

No se revelaron los términos financieros del acuerdo de licencia con Amazon, pero se sabe que además de los artículos de noticias, el acuerdo también incluye material del sitio web de comida y recetas del periódico neoyorquino -que está entre las secciones más visitadas-, así como los artículos de The Athletic, especializado en deportes.

“El acuerdo se ajusta a nuestro principio fundamental de que vale la pena pagar por el periodismo de alta calidad”, declaró Meredith Kopit Levien, directora ejecutiva de NYT, en un comunicado.

El acuerdo revelado el jueves abre al The New York Times el camino hacia el universo de Amazon y los dispositivos conectados a él, en particular su asistente de voz AI Alexa+, un acceso cada vez más crucial para los consumidores a medida que el uso de la IA generativa se extiende.

La noticia disparó las acciones del diario neoyorquino, que subieron 1,85% en la Bolsa de Nueva York y se acercaban a su máximo histórico, alcanzado a principios de diciembre.

En su acción judicial contra OpenAI y Microsoft, el grupo impugna la interpretación de esas empresas, que se basa en la noción jurídica del uso justo (“fair use”) de contenidos, susceptible de limitar la aplicación del derecho de propiedad intelectual.

Su resolución y la de varios otros casos relacionados con el mismo tema podrían modificar sustancialmente las relaciones entre las empresas periodísticas y los gigantes tecnológicos.

Varios grupos mediáticos ya llegaron a acuerdos con grandes actores de la IA para permitirles alimentar su software con la producción de sus periodistas.

News Corp (Wall Street Journal y Daily Telegraph, entre otros), el francés Le Monde, el The Washington Post y Axel Springer (Politico, Bild y Die Welt) lo hicieron con OpenAI; Google con Associated Press, mientras que la startup parisina Mistral se vinculó con la Agence France Presse (AFP)