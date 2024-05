TikTok e ICMEC se unen para promover la seguridad de los jóvenes en línea en Colombia

La creadora de contenido María Alejandra Macias, conocida como "AleBanana", actualmente cuenta con una comunidad de más de 8 millones de seguidores en TikTok y compartió su experiencia como creadora y mamá dentro de la plataforma Foto: TikTok

Para nadie es un secreto que TikTok es uno de los principales medios de entretenimiento, principalmente entre jóvenes y adolescentes. Por su popularidad, se ha convertido en una fuente de información con gran alcance, que conlleva riesgos de seguridad. Por esa razón, TikTok y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) trabajaron en conjunto para desarrollar una serie de medidas con la intención de proteger a los menores de los riesgos del mundo digital y propiciar ambientes seguros en línea en Colombia. La guía se presentó el pasado 16 de mayo con representantes de la plataforma en Latinoamérica y del ICMEC.

La guía está pensada para padres y tutores con la intención de instruir a los acudientes sobre el uso de la plataforma y que pueda ser un acompañamiento para que los jóvenes entiendan los beneficios de usar la aplicación de una forma responsable y segura.

“TikTok es un espacio en donde los jóvenes pueden divertirse, aprender, crear y disfrutar de una manera responsable. Nuestro trabajo colaborativo con ICMEC refuerza nuestro compromiso con la seguridad en línea. El desarrollo de esta guía es un paso importante para garantizar una experiencia segura para todos en nuestra comunidad”, señaló Edgar Rodríguez, director de Políticas Públicas de TikTok Latam, en su presentación.

Herramientas de seguridad con los adolescentes

De acuerdo con las normas de TikTok, la plataforma es para mayores de 13 años. Para aquellos que aún no han cumplido la mayoría de edad, existen medidas de protección como restricciones específicas y funciones automáticas de seguridad. Por ejemplo, los adolescentes entre 13 y 15 años, no pueden recibir mensajes directos, su cuenta es privada por defecto, solo sus amigos pueden comentar sus contenidos y sus videos no podrán ser descargados ni usados para dúo.

La plataforma también cuenta con algunas funciones para garantizar el bienestar, como el reporte de cuentas, bloqueo de usuarios, filtración de contenidos, entre otros. El recurso también destaca cuáles son los contenidos que están prohibidos basados en las Normas de la Comunidad, para garantizar espacios libres de videos inadecuados.

“Queremos que con esta guía los padres y acudientes sientan la tranquilidad de lo que sus hijos ven en la plataforma. Para garantizar una buena experiencia en línea, no solo recomendamos a los papás familiarizarse con TikTok, también es fundamental que dialoguen con sus adolescentes sobre la importancia de la privacidad y la protección de sus datos personales”, indicó Gabriel Parra, director de Políticas Públicas de TikTok Región Andina.

De igual manera, la empresa de origen chino, desarrolló controles y herramientas que les permiten a los padres hacer seguimiento de la interacción en línea de sus hijos como el modo de Sincronización Familiar, una función que vincula sus cuentas con las de sus adolescentes para ajustar juntos su experiencia en la plataforma.

¿Qué es la sincronización familiar?

La sincronización familiar es una herramienta que permite a los acudientes vincular sus cuentas con las de los menores. Con la función activa, permite personalizar los ajustes de las configuraciones en los perfiles de los usuarios jóvenes a cargo de forma remota.

Para activar la función, se deben seguir los siguientes pasos:

Desde el dispositivo, abrir la aplicación de TikTok con la cuenta activa de la persona adulta. A su vez, abrir la cuenta del adolescente desde su dispositivo. Ambos dispositivos deben tener la aplicación abierta. En la página de “Perfil” de la persona adulta, se debe dirigir a los ajustes. Después se debe seleccionar “Ajustes y privacidad”. Elegir la opción Sincronización Familiar y hacer clic en continuar. tener claro de acuerdo a cada caso, cuál es el teléfono de la persona adulta y cuál es el del adolescente. Escanear el código QR que aparece en la pantalla de la persona adulta usando el teléfono el de tu adolescente.

Con el último paso, se activará la función Sincronización Familiar, y a través de la herramienta se puede gestionar diferentes características de la cuenta a cargo. Las opciones que puede gestionar el usuario adulto son:

Tiempo en pantalla: Permite establecer un límite diario del tiempo en pantalla para el menor.

Horario de notificaciones automáticas: Establece un horario para desactivar las notificaciones de la aplicación del adolescente durante este tiempo. Por ejemplo, de manera automática, entre las 21:00 y las 8:00 no se le enviarán notificaciones.

Preferencias de contenido: Brinda dos opciones: Filtrar las palabras claves para restringir el acceso a ciertos contenidos que los jóvenes no verán en el feed Para Ti o Siguiendo. De igual forma, los adultos pueden limitar los contenidos que podrían ser inapropiados para el adolescente.

Buscar: Activa o desactiva la opción de búsqueda dentro de la aplicación.

Privacidad y seguridad: El adulto puede activar o desactivar la opción de recomendar la cuenta del adolescente a otras personas. Asimismo puede el adulto definir quién puede enviar mensajes directos a los menores y ver los videos que le ha dado me gusta.

La presentación contó con la asistencia de Maria Paula Ruge, Gerente Nacional de Programas para Colombia de ICMEC, quien confirmó los esfuerzos de TikTok para salvaguardar la presencia de los más jóvenes dentro de la plataforma. “La guía para madres, padres y tutores en Colombia construida por TikTok con el apoyo del Centro Internacional para niños desaparecidos y explotados (ICMEC), es una herramienta útil y práctica que permite fortalecer acciones para generar un entorno digital seguro y confiable para los y las adolescentes en la plataforma”, mencionó.

El ICMEC es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que trabaja con la intención de fomentar un mundo más seguro para todos los niños, niñas y adolescentes, mediante la eliminación de los secuestros de menores de edad, abuso y explotación sexual infantil.

