TikTok marcará los contenidos creados con IA para combatir la desinformación

La empresa china es la primera red social que aplicará las etiquetas en sus contenidos para diferenciar los artificiales de los reales Foto: TikTok

La inteligencia artificial cada vez es más común entre los usuarios de la tecnología. Su aplicativo en la actualidad funciona para impulsar proyectos digitales hasta el uso simple como un buscador de internet o resolver problemas de diferentes dificultades. El impacto de las constantes actualizaciones se puede ejemplificar en las tendencias de las redes sociales, donde se comenta y se exponen los contenidos creados por IA.

Con los grandes avances de esta tecnología, los líderes tecnológicos han manifestado preocupaciones en torno a la desinformación y la descontextualización. Por esa razón, TikTok comenzará a etiquetar los contenidos creados mediante inteligencia artificial desde fuera de su propia plataforma para seguir mitigando las publicaciones engañosas. La empresa anunció que trabajará en conjunto con la Coaliation for Content Provenance and Authenticity (C2PA) y sus tecnologías de credenciales de contenido.

“La IA ofrece oportunidades creativas increíbles, pero puede confundir o engañar a los espectadores si no saben que el contenido ha sido generado por IA” aseguró la compañía en el comunicado. Es importante recordar que no es la primera medida de TikTok contra el contenido de inteligencia artificial. Desde 2023, la red social le exige a los usuarios añadir la etiqueta de “generado por IA” de forma manual en caso de que el contenido, creado en la plataforma, parezca real. En caso de no cumplir con la normativa, pueden derivar en sanciones por parte de TikTok.

“El contenido generado por IA es una salida creativa increíble, pero la transparencia para los espectadores es fundamental”, dijo Adam Presser, jefe de Operaciones en TikTok, agregando que “al asociarnos con la C2PA para etiquetar contenido en todas las plataformas, estamos facilitando que los creadores exploren responsablemente el contenido generado por IA, mientras continuamos disuadiendo los contenidos dañinos o engañosos que están prohibidos en TikTok.”

Le recomendamos leer: ¿Qué es TikTok Business y cómo sacarle provecho?

TikTok presumió ser la primera plataforma de intercambio de videos que aplica las credenciales de contenido “es la primera plataforma de medios sociales que admite credenciales de contenido y con más de 170 millones de usuarios solo en Estados Unidos, su plataforma y su amplia comunidad de creadores y usuarios son una pieza esencial de esa cadena de confianza necesaria para aumentar la transparencia en línea”, afirmó Dana Rao, vicepresidenta ejecutiva y directora fiduciaria de Adobe.

En febrero, Meta anunció que estaba trabajando con la C2PA para facilitar la identificación de imágenes, videos y audios. Con las medidas, los usuarios de Facebook e Instagram verían las etiquetas en las imágenes generadas por IA. De igual forma, Google anunció durante 2023 que las marcas de contenido llegarán a YouTube y otras de sus plataformas.

Le puede interesar: TikTok presentó demanda para bloquear su prohibición en Estados Unidos

A futuro, la compañía quiere expandir la etiqueta en otras plataformas para seguir garantizando la claridad de la información del contenido. La propagación de los videos nativos de TikTok en otras plataformas como Facebook, Instagram o X, es común; por esa razón, la empresa china buscará que sus videos con etiquetas de IA también se publiquen en las demás redes sociales.

¿Qué es el C2PA?

Es un protocolo de internet de código abierto que se basa en la criptografía para codificar el origen de un contenido en específico por medio de datos de procedencia. La intención de este desarrollo es que funcione como una etiqueta de información que indique de dónde provienen el contenido y quién lo creó.

El protocolo fue desarrollado por la Fundación de Desarrollo Conjunto sin fines de lucro, y fue impulsado por grandes compañías de tecnología como Intel, Microsoft, Adobe, Truepic, entre otras más. Desde su fundación en 2021, la coalición ha crecido y hoy en día son más de 1.500 empresas de diferentes sectores que participan en la autenticidad de contenidos.

Más tecnología: Así son los nuevos modelos de iPad: las claves del lanzamiento de Apple

C2PA se asegura de proteger la información contra la manipulación mediante el uso de la criptografía y registra de dónde proviene el contenido. La información de origen se codifica utilizando un conjunto de algoritmos matemáticos que se enlazan a cada píxel, asegurando así su autenticidad.

En comparación con otras técnicas como las marcas de agua y los sistemas de detección de IA, la C2PA ofrece ventajas significativas. Mientras que otros modelos de detección de IA pueden ser evadidos por contenido generado por IA cada vez más sofisticado, en el caso de la C2PA proporciona un enfoque más estandarizado y complicado de eludir. Asimismo, este protocolo puede funcionar de manera complementaria con otras herramientas de detección.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.