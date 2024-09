TikTok presentó sus argumentos en el tribunal de apelaciones contra Estados Unidos

El 16 de septiembre, la red social presentó su apelación contra la ley que prohíbe la app en territorio estadounidense a menos que su propietario, ByteDance, la venda en los próximos nueve meses. Foto: AFP - OLIVIER DOULIERY

Este lunes 16 de septiembre TikTok comenzó la presentación de su caso contra la ley que prohibiría la plataforma en Estados Unidos, a menos que su propietario chino, ByteDance, decida vender la aplicación de redes sociales dentro de nueve meses.

La medida, convertida en ley por el presidente Joe Biden en abril de 2024, fue motivada por la preocupación de que los datos de los usuarios estadounidenses sean vulnerables a la explotación por parte del gobierno de China.

La defensa de TikTok y ByteDance sostiene que nunca han mantenido vínculos con las autoridades chinas y han calificado la ley de “intrusión extraordinaria en el derecho a la libertad de expresión”. La compañía, que afirma tener más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, presentará sus argumentos ante un panel de tres jueces en un tribunal de apelaciones en Washington D.C.

¿Qué es lo que apela TikTok y qué dice el gobierno estadounidense?

El presidente Biden firmó una ley en abril que le exige a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, la venta de la aplicación a una compañía no china en un plazo de nueve meses. Si no lo hace, TikTok sería prohibido en el país, a menos que se le conceda una prórroga para llegar a un acuerdo. TikTok ha argumentado que esta ley es inconstitucional, ya que forzaría el cierre de la plataforma y considera que el gobierno está señalando a la empresa de manera injusta.

En los documentos del caso, presentados el 28 de julio, el gobierno defendió la prohibición alegando que TikTok presenta serios riesgos para la seguridad nacional. Aunque gran parte de la información está clasificada, las principales discusiones se han hecho públicas y giran en torno a la posibilidad de que el gobierno chino obligue a ByteDance a compartir datos de usuarios estadounidenses o a manipular el algoritmo de la red social para influir en el contenido que ven los usuarios en el país norteamericano.

El gobierno argumenta que estos riesgos son tan graves que justifican la prohibición de TikTok, incluso si afecta derechos de libertad de expresión protegidos por la Primera Enmienda. El Departamento de Justicia asegura que el Congreso basó su decisión en abundante información, incluida evidencia clasificada que destaca los peligros de permitir que TikTok siga operando en el país.

La defensa de TikTok

TikTok afirma que los argumentos del gobierno de Estados Unidos contienen una serie de errores significativos, como ellos lo califican “afirmaciones falsas” sobre los datos que almacena y dónde lo hace.

La empresa asegura que no guarda las ubicaciones exactas de los usuarios y que los datos de las listas de contactos se anonimizan automáticamente para impedir recuperar la información original de personas que no usan TikTok. Además, niega que sus datos anonimizados puedan ser recuperados, y señala que el acuerdo propuesto por la compañía incluía herramientas de anonimización que el propio gobierno norteamericano utiliza para proteger información sensible.

TikTok también rechaza las acusaciones de que el gobierno chino tenga acceso a los datos de los usuarios estadounidenses o que influya en su algoritmo. Asegura que la información de estos usuarios, así como su “motor de recomendaciones”, se almacenan en territorio norteamericano con Oracle como parte del “Proyecto Texas”, un plan de 1.500 millones de dólares diseñado para proteger y evitar el acceso extranjero no autorizado a los datos de los residentes en el país.

La compañía sostiene que las preocupaciones del gobierno sobre sus operaciones son en su mayoría incorrectas. TikTok acusa al gobierno de ignorar su detallado plan de seguridad y afirma que el Departamento de Justicia no ha demostrado por qué sería necesaria una prohibición.

Los primeros alegatos en el tribunal federal de apelaciones

El abogado de TikTok y de su empresa matriz china ByteDance, Andrew Pincus, presentó ante un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia los argumentos de su demanda que busca bloquear la ley que podría prohibir la aplicación de videos cortos partir del 19 de enero de 2025.

De igual forma, los jueces interrogaron a Pincus, quien manifestó que el gobierno estadounidense no había logrado demostrar los supuestos riesgos de la red social para la seguridad nacional y que, por esa razón, la ley viola la constitución de Estados Unidos.

“La ley que se encuentra ante este tribunal no tiene precedentes y su efecto sería asombroso”, dijo Pincus a los jueces, y añadió que “por primera vez en la historia, el Congreso apuntó expresamente a un orador estadounidense específico, prohibiendo su discurso y el de 170 millones de estadounidenses”.

De acuerdo al reporte de otros medios, también estuvieron presentes un grupo de creadores de contenido de la plataforma. En total tuvieron 25 minutos para exponer sus argumentos. De igual forma, la administración del gobierno de Biden contó con el mismo tiempo para realizar su presentación.

El abogado Daniel Tenny enmarcó la objeción del gobierno a TikTok. “Recopila una gran cantidad de información” y “utiliza esa información para tratar de evaluar qué tipo de vídeos y otros contenidos van a ser de interés”, aseguró el representante del gobierno, y agregó “Esos mismos datos son extremadamente valiosos para un adversario extranjero”, señaló.

La audiencia fue presidida por tres jueces: Sri Srinivasan, Neomi Rao y Douglas Ginsburg. La principal pregunta que deben responder es si el supuesto riesgo de espionaje justifica una ley que podría afectar los derechos constitucionales, como la libertad de expresión.

No se sabe exactamente cuándo el tribunal tomará una decisión, pero se espera que lo haga antes del 19 de enero, la fecha límite para que TikTok cumpla con la posible ley.

El caso ha sido un tema de enorme atracción por las posibles repercusiones que tendrá en caso de ser aprobada. Por ese motivo, no se espera una resolución en las próximas semanas y podría tardar algunos meses, más teniendo en cuenta que en resta un poco más de un mes para las elecciones presidenciales.

