¿Todos los teléfonos inteligentes son compatibles con 5G?

Para el despliegue se necesitará una actualización de infraestructura tanto en quienes emiten la señal, como en quienes la reciben. Foto: (EPA) EFE - Joédson Alves

Con la subasta del espectro para la red 5G, oficialmente se da inicio al despliegue comercial de esta tecnología, la cual se espera que comience a funcionar en las principales ciudades en 2024.

No se hace de forma inmediata porque para esto se requiere un despliegue de infraestructura, en antenas y otros dispositivos, que son los que permiten la difusión de esta señal.

Según lo explicado a este medio por Fabián Hernández, presidente de Telefónica Movistar, en las primeras etapas se analizarán los sitios para que, de forma estratégica, se ubiquen las primeras antenas.

Además, sobre la infraestructura que a hoy ya se encuentra instalada se realizará una serie de adecuaciones para facilitar la conectividad de alta velocidad.

Todos estos trabajos se realizarán por empresas especializadas en la materia, por lo que es muy probable que en las próximas semanas se escuchen noticias sobre acuerdos que realicen los operadores que se hicieron al espectro con compañías como Ericsson, Nokia y Huawei, entre otras.

Sin embargo, no solo la infraestructura de quienes ofrecen la señal debe actualizarse. También lo debe hacer la de quienes recibirán la señal, los usuarios.

De entrada hay que decir que el dispositivo por excelencia para el disfrute del 5G, por lo menos en los primeros años, es el teléfono inteligente. En la teoría se espera que con esta tecnología se podrán experimentar velocidades 50 veces más rápidas en subida, y 40 más rápidas de descarga.

Esto se traduce en la capacidad de visualizar contenidos pesados (como películas y servicios en la nube) con una amplia fluidez, así como compartir grandes archivos en cuestión de segundos.

También abre la puerta a nuevas industrias, como los videojuegos en la nube, con los que ya no será necesario tener una consola, sino que con un teléfono o televisor, y un control, se podrá acceder a cientos o miles de títulos sin complicaciones.

Es por lo anterior que no cualquier dispositivo es compatible con el 5G, pues para esto se requiere la utilización de ciertas patentes, características en los procesadores y, por supuesto, las antenas.

Desde hace algunos años, los principales fabricantes de teléfonos inteligentes han reservado la compatibilidad 5G para sus teléfonos de gama alta, aunque también es cierto que muchas marcas han ido democratizando estos accesos a dispositivos de gama media.

Si usted quiere verificar si su teléfono es compatible, o no, con 5G, debe seguir los siguientes pasos:

En Android

Ajustes > Redes Móviles > y Modo de red preferido

Allí aparecerán las redes con las que es compatible su teléfono (2G, 3G, 4G o 5G)

Tenga en cuenta que esta ruta, para ver la compatibilidad, puede cambiar dependiendo de la capa de personalización de cada dispositivo.

En iOS

Ajustes > Celular > Datos celulares > Datos y Voz

Allí aparecerán las redes con las que es compatible su teléfono que, para el caso de los últimos iPhone es 3G, 4G y 5G.

Ahora, si usted no tiene un celular compatible con 5G para el momento en que inicie su despliegue, no se preocupe. Esto no significará una afectación en su experiencia, y tampoco tendría por qué sentirse presionado a comprar otro teléfono solo porque el suyo no se conecta a esa red.

La diferencia es que los que sí son compatibles podrán disfrutar de sus beneficios, pero de ahí en adelante su teléfono seguirá funcionando tal y como lo hace ahora.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.