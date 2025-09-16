Trump pospone, por cuarta vez, prohibición de TikTok en EE. UU.

Imagen de referencia. / EFE/EPA/ALLISON DINNER Foto: EFE - ALLISON DINNER

El presidente Donald Trump firmó este martes un decreto que pospone la prohibición de la red social TikTok en Estados Unidos hasta el 16 de diciembre, la cuarta vez que aplaza la medida mientras continúan las negociaciones con China.

El anuncio se hizo después de que Trump dijera a periodistas que Estados Unidos y China habían llegado a un acuerdo sobre la propiedad de TikTok en Estados Unidos. La casa matriz de TikTok es la china Bytedance.

La medida se produce después del acuerdo alcanzado el lunes en Madrid entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

Según Washington, el acuerdo permitirá que la filial de TikTok en EE.UU., con unos 150 millones de usuarios activos de los 1.500 millones que tiene la popular plataforma de vIdeos cortos en todo el mundo, sea de propiedad estadounidense, aunque la delegación china no entró en detalles al respecto.

La ley, aprobada por el Congreso el año pasado, exige que ByteDance se desvincule completamente de TikTok para evitar que el Gobierno chino pueda acceder a los datos de los usuarios estadounidenses, algo que China niega rotundamente.

Está previsto que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, mantengan el viernes una conversación telefónica para abordar el acuerdo.

Durante su primer mandato, Trump fue abiertamente crítico con TikTok por motivos de seguridad nacional pero en la actualidad ve la plataforma con una visión más favorable, al considerar que le permitió conectar con los jóvenes durante la campaña electoral.

