Twitter presentó fallas en varios países del mundo

Hacia las 4:00 PM, hora colombiana, usuarios de Twitter de todo el mundo reportaron problemas al enviar mensajes en la plataforma.

Según el portal Down Detector, que monitorea las fallas de aplicaciones y servicios tecnológicos con base en la retroalimentación de usuarios, el pico de los reportes se dio hacia las 4:30 PM, cuando recibió 11.710 quejas.

La mayoría de personas manifestaron tener problemas con el sitio web de Twitter (45 %), le siguieron los usuarios de iPhone y iPad (34 %) y des pues los de Android (19 %).

Las fallas se presentaron en varios países del mundo y fueron recurrentes por cerca de una hora. Los reportes de Downdetector se focalizaron en Estados Unidos, Japón y Reino Unido. En Colombia manifestaron problemas desde Medellín y Montería, principalmente.

“Es posible que tenga problemas para enviar nuevos trinos, pero estamos trabajando para solucionarlo ahora. Disculpe la interrupción y le avisaremos cuando las cosas vuelvan a la normalidad”, informó la compañía con sede en San Francisco mediante su cuenta de soporte técnico. Una hora después celebró la llegada del servicio, sin embargo, no explicó a que se debió la caída.

You can get back to Tweeting –– this problem has been fixed! Thanks for sticking with us through that.