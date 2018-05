Twitter reducirá visibilidad de cuentas dañinas y negativas

Bloomberg.

Twitter Inc. tomará una nueva medida para reducir la cantidad de contenido dañino en su sitio, esta vez expandiendo el esfuerzo más allá de los usuarios que explícitamente infringen las reglas de la red social.

La compañía dice que hay un pequeño número de cuentas en Twitter con un efecto altamente negativo en la experiencia de otros usuarios en la aplicación. Estas cuentas pueden estar difundiendo mensajes de spam, comentando de manera abusiva o perjudicial o tratando de burlar la fórmula de resultados de búsqueda, promoviendo contenido irrelevante. Estas personas –o bots– no necesariamente merecen una prohibición absoluta del sitio, pero esta semana Twitter planea comenzar a reducir su visibilidad en los hilos de comentarios y los resultados de búsquedas, o cualquier parte de la aplicación donde un algoritmo determine el orden de las publicaciones de las personas.

El sistema automatizado de Twitter no tomará una determinación sobre la prominencia al mirar el contenido publicado; en cambio, el algoritmo basará la decisión sobre cómo se configuran las cuentas e interactuando en el sitio. Las publicaciones podrán obtener una menor visibilidad si la cuenta se bloquea o silencia con frecuencia, si no confirmó una dirección de correo electrónico asociada, si está conectada a otras cuentas problemáticas o si menciona con frecuencia a extraños en tuits. Si una cuenta exhibe muchas de estasseñales de mal comportamiento, sus respuestas a los tuits populares de otros usuarios pueden permanecer ocultos detrás de un botón "mostrar más respuestas". Los tuits y las respuestas no se eliminarán.

"El objetivo es asegurarnos de que lo que estamos mostrando no esté destinado a distraer o interrumpir la conversación", dijo a la prensa en una sesión informativa Del Harvey, vicepresidente de confianza y seguridad de Twitter.

En las primeras pruebas, el cambio redujo los informes de abuso en las búsquedas en un 4 % y en las conversaciones en un 8 por ciento. Puede que no parezca un gran impacto, pero "no estamos tratando de eliminar todo el desacuerdo de los lugares comunes", dijo Harvey. "¿Qué sería de Twitter sin controversia?”.

El presidente ejecutivo, Jack Dorsey, dijo que la compañía está trabajando más diligentemente para asegurar que Twitter sea un entorno más saludable para los usuarios. En los últimos años, ha admitido que la compañía no ha hecho lo suficiente para combatir el abuso y el acoso en su sitio, donde cualquiera puede crear rápidamente una cuenta que no tiene que estar vinculada a un nombre real, sistema que puede ser fácil de manipular. Con tiempo suficiente y un poco de conocimientos de programación, cualquiera –desde vendedores hasta estafadores y operadores políticos– puede crear redes de cuentas de bot que amplíen la popularidad falsa o la controversia en el sitio, como lo hicieron los operadores rusos antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Dorsey dijo que le gusta el cambio al sistema de clasificación porque es una solución que puede implementarse globalmente sin tener que contratar a miles de personas más. La empresa con sede en San Francisco también va a trabajar con académicos para estudiar el comportamiento y las conversaciones humanas en el sitio, iniciativa para la cual Twitter ya recibió 230 propuestas de investigación.

Aun así, todo lo que haga la compañía tendrá que ser constantemente reevaluado, dijo el lunes Dorsey.

"Incluso con un sistema nuevo como este, un nuevo modelo, la gente descubrirá cómo sacar ventaja de él, cómo burlarlo", dijo.