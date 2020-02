Un error en WhatsApp indexó 470.000 grupos en buscadores de Internet

Un fallo de configuración en la aplicación de mensajería WhatsApp ha permitido que casi 470.000 grupos aparezcan indexados en buscadores de Internet, lo que permitía que cualquier pudiera encontrarlos y unirse a ellos.

Todo comenzó con una publicación del periodista Jordan Wildon que incluía una imagen en la que mostraba el resultado de una simple búsqueda de Google: enlaces a las conversaciones privadas.

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.



The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q