Una breve introducción al E3 y todas sus novedades en videojuegos

Juliana Vargas / @Jvargasleal

Las empresas dedicadas al diseño de videojuegos están en Los Angeles en este momento, sacando, casi literalmente, todos los fierros. Los portales de videojuegos y las redes sociales están explotando con cada anuncio que se ha presentado en estos días. La E3 comenzó este martes y, sin embargo, desde hace unos días las empresas ya habían estado mostrando los dientes para el placer de todos los jugadores alrededor del mundo. Estos son los anuncios que dieron la largada para la conferencia.



Electronic Arts

Comencemos con Electronic Arts. El primer golpe, al nivel de knockout, fue “Battlefield V”. La saga de Battlefield continuará con esta entrega, la cual tendrá modo “battle royale” y ya no se necesitará un “pase premium” para gozar del juego en su totalidad.

Para los amantes de e-sports, Fifa 18 ha conseguido los derechos sobre la Champions League, por lo que ahora se podrá jugar este torneo. Además, los jugadores podrán continuar jugando el modo “carrera” y regresar a la historia de vida de Alex Hunter.

Battlefront estrenará un DLC ubicándose en la Guerra de los Clones. Esta vez se incluirá al General Grievous, Obi-Wan Kenobi, el Conde Dooku y a Anakin Skywalker. También, se introducirá al planeta Geonosis visto por primera vez en Star Wars: Episode II.

Aún tratándose de Star Wars, Respawn Entertainment está trabajando en un nuevo título de Star Wars llamado “Jedi Fallen Order”, el cual se ubicará entre el Episodio III y IV. Es decir, la saga tomará un giro más oscuro, llevando al jugador a la época en que se persiguió a los Jedi.

En el ámbito indie, se presentó el videojuego “Sea of Solitude”. El universo creado explora emociones como la tristeza, la soledad y la ira mediante el viaje que realiza Kay a través de una ciudad llena de monstruos. El juego gira alrededor de encontrar las razones por las cuales ella también se convirtió en monstruo y entender aquellas emociones que nos deshumanizan. Suena bastante prometedor.

En cuanto al ámbito iOS y Android, se lanzará “Command and Conquer”, un juego de estrategia en tiempo real que comenzó su historia de desarrollo a finales de los 90. Fue el primero en su especie y demuestra que sigue siendo uno de los mejores. Gracias a Westwood Studios, podrán crear estrategias y participar en conflictos como el que se está desarrollando actualmente en Siria.

Finalmente, el golpe de gracia lo han dado con “Anthem”, un videojuego en el que la humanidad lucha por sobrevivir en eun salvaje entorno plagado de amenazas de un mundo inacabado. El mundo representado en este videojuego fue creado por unos dioses mediante el “Himno”, una fuerza que utilizaron para crear la misma existencia…y bestias colosales con ella. Por tanto, la humanidad tendrá que enfrentarse a un mundo inacabado, equipados con alabardas y unos exotrajes acorazados increíbles.

Microsoft

Microsoft comenzó su presentación con “Halo”, su videojuego insignia, y anunció que “Halo Infinite” llega con el regreso del Jefe Maestro. Uno de sus juegos exclusivos, “Ori and the Will of Wips”, sigue siendo precioso. El videojuego sigue los pasos de un místico protagonista entre animales graficamente hermosos que lo ayudarán u obstaculizarán a lo largo de la trama. Por su parte, lo nuevo de los creadores de “Dark Souls” es “Sekiro: Shadows Die Twice”, que esta vez cuenta la historia de un guerrero que vive en Japón y hace de su esquelético brazo su arma más letal.

“Fallout 4” también ha evolucionado y esta vez la saga regresa con “Fallout 76”, del cual se ha confirmado que será una precuela y el mapeado será cuatro veces mayor que el de su antecesor.

El E3 es una batalla a muerte y 4A Games no tiene miedo. Por esta razón, lanzarán “Metro Exodus” el 22 de febrero de 2019, el mismo día que sale al mercado “Anthem” y “Days Gone”. Basado en el best-seller “Metro 2035”, este juego reconstruirá la historia de los rusos que tuvieron que tuvieron que enfrentarse a monstruos, enemigos y a sí mismos para sobrevivir.

Del futuro, Microsoft dio un salto temporal y anunció el estreno de “Shadow of Tomb Raider” para el 14 de septiembre de 2019. En esta ocasión, Lara Croft visita a los antiguos aztecas y desata una maldición que tendrá que resolver si quiere resolver sus propios errores.

“Devil May Cry 5” por fin hace su aparición después de años de silencio y, como dice su protagonista, “What? No chitchat or monologue? Just get to the point, huh?”. No hay más que jugarlo para percatarse de la potencia que caracteriza este juego.

Para los amantes del anime, ya no tienen que decidirse entre Naruto, Goku, Luffy o Yagami Light. Bandai Namco sabe que es una difícil eleccion y ha decidido unirlos a todos en “Jump Force”.

Ahora bien, no viene uno, ni dos, sino tres “Gears of War”. Vendrán “Gears of War Tactics”, “Gears of War 5” y, para iOS y Android, hubo una alianza con Funko para desarrollar “Gears Pop”. Microsoft está dispuesto a no dejar que los fans de esta saga se aburran.

Al final de la semana, Microsoft se guardaba un as en la manga y ha cerrado su presentación con el nuevo proyecto de CD Projekt RED: Cyberpunk 2077.

Finalmente, Microsoft ya se está preparando para las batallas que lleguen en el futuro, pues esta empresa ha adquirido Playground Games (saga “Forza Horizon”), Undead Labs (saga “State of Decay”), Ninja Theory (Hellblade), Compulsion Games (“We Happy Few”) y ha creado The Initiative. Acto seguido han anunciado que “We Happy Few” llegará el 10 de agosto.

Sony

Terminemos con Sony pues, recordándonos el apocalipsis zombie que se avecina, ha dejado a la industria boquiabierta con “The Last of Us II”. No, no por la orientación sexual de Ellie, sino por las gráficas mejoradas del juego y el nuevo gameplay. Si “The Last of Us” estuvo salvaje, este será aún más crudo gracias a que fue desarrollado por los creadores de “Max Payne”, “Alan Wake” y “Quantum Break I”.

El público también recibió con una ovación a “Resident Evil 2 Remaster” y a “Nioh! 2”, dos juegos que llevarán los enfrentamientos épicos a otro nivel. No hay que olvidar a Spiderman, que se estrena en Sony incluso con un cómic como precuela.

Y la ginda del pastel es “Déraciné”, un videojuego en el que el usuario será un hada que vivirá en un mundo en donde la vida se mantiene en vilo ¿Por qué es tan especial este juego? Porque es el primer juego nativo de realidad virtual. Hemos llegado una nueva etapa en la historia de los videojuegos.

Nada mal para ser apenas el comienzo del E3. Nada mal.