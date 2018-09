Una tecnología en Colombia propone acabar con las malas construcciones

El uso de esta herramienta digital le apunta a que historias como la del Edificio Space no se repitan.

En los últimos años, diversas obras en Colombia han tenido que ser demolidas al comprobarse las precariedades en su construcción. Casos como el del Edificio Space y el Benavento, ambos en Medellín, no solo son ejemplo de lo anterior sino del impacto que puede representar una situación como esta para las familias afectadas.

Atendiendo a las necesidades que propone este panorama, una herramienta digital aparece en el mercado poniendo sobre la mesa una aparente solución: la tecnología de documentación visual.

El trabajo de esta propuesta tecnológica es generar un extenso archivo que documente, por medio de fotografías y videos, el correcto avance de la obra y así detectar a tiempo eventuales errores que repercutan en importantes afectaciones.

¿Cómo lo hace?

Según lo explicado por José Fernando Cárdenas, CEO y fundador de Multivista, una serie de especialistas que trabajan para esta compañía son enviados periódicamente a la construcción para realizar dicha documentación visual. Esta información, posteriormente, pasa a un banco de datos que, por medio de un software, permite analizar el estado de la obra conforme avanza el proceso de la construcción.

Para el cumplimiento de esta misión, Multivista también emplea otros recursos como drones, tecnologías 3D, escaneos y nubes de puntos.

En la práctica lo que posibilita la tecnología de documentación visual es detectar inconsistencias; es así como el análisis de estos datos permite comprobar que la calidad de los materiales sea la adecuada y que el proyecto avance como se propuso en el diseño original.

Sin embargo, Cárdenas explica que esta tecnología, por sí sola, no es suficiente para revisar otros componentes de la construcción como la tensión, flexibilidad y resistencia, entre otros, por lo que esta herramienta debe verse como un complemento a otras labores que se dedican a garantizar la idoneidad en una obra. “Es imposible que una sola tecnología logre esto, ese es un esfuerzo mancomunado entre varios proveedores de la industria”, precisa Cárdenas.

Este profesional además afirma que, por ejemplo, si esta herramienta se hubiera utilizado en la construcción del Space, no solo se hubieran logrado detectar las fallas, oportunamente, sino que además no habría sido necesario enviar a técnicos para que arriesgaran su vida en la inspección del edificio, no, esta labor, gracias a la extensa documentación, se hubiera hecho desde un computador a kilómetros de la construcción.

“Eso se hubiera podido analizar remotamente porque hubieran estado todas las fotografías de los elementos estructurales, cada varilla, los videos de cómo se hizo el vaciado en cada columna... para evidenciar dónde estuvieron las fallas y comparar con los diseños para saber si hubo un fallo en el diseño o en la ejecución, de esa manera es muy fácil para el estado controlar y evidenciar que las normas técnicas que instaure en el país se cumplan”, explica.

Para Cárdenas, Colombia es un país donde la industria de la construcción está rezagada en términos de productividad, ya que, si se le compara con otros países, esta nación ha tardado mucho tiempo en adoptar medidas tecnológicas. Sumado a lo anterior, asegura que en las regulaciones que se están adelantando en esta materia no se está teniendo en cuenta el aspecto tecnológico, factor que no contribuye en la mitigación del rezago que critica.