Usuarios reportan caída de Google, Snapchat y YouTube

En la tarde de este domingo, usuarios de la costa este de EE.UU., Canadá y algunas regiones de Europa reportaron una caída de los servicios de Snapchat, YouTube y Google.

Según el sitio de monitoreo online Down Detector, esta falla ha registrado sus picos más altos hacia las 3:00 p.m. hora colombiana.

Cerca de 30.000 usuarios reportaron sus quejas en el portal, dando a entender que la gran mayoría presentaba problemas para iniciar sesión en múltiples servicios como Google Cloud, Gmail, GSuite, Google Analytics y YouTube.

En la plataforma de videos, la principal falla se presenta a la hora de reproducir contenidos y dejar mensajes. A través de su cuenta de Twitter, YouTube informó que está trabajando para arreglar el problema.

If YouTube isn't loading for you or you're experiencing error messages, we're working to fix it!