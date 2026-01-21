Útiles electrónicos para el regreso a clases en 2026

Entre clases presenciales y virtuales, los dispositivos ya hacen parte del día a día de millones de estudiantes.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
En los próximos días, colegios y universidades volverán a abrir sus puertas para iniciar un nuevo año académico. Entre listas, compras de última hora y cuadernos nuevos, la tecnología se ha convertido en un componente habitual de los útiles escolares: computadores, tabletas, celulares y aplicaciones acompañan hoy el regreso a clases.
Los datos confirman esa transformación. Según cifras de Kaspersky, en Colombia el 71 % de...
Por Kevin Stiven Ramírez Quintero
Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com
