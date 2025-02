¿A quién realmente le pertenecen los videojuegos digitales?

Parece que atrás quedaron esas épocas en las que se almacenaban cientos de juegos en formato físico. Foto: Pexels

La primera unidad de almacenamiento de un videojuego fueron los cartuchos, pues aseguraban la compatibilidad con las primeras consolas. En 1994, Sony dio un golpe a la mesa y presentó su primera plataforma y también la primera en la historia con unidad de lector de disco. Esta tecnología permitía almacenar más y mejor la información de un juego.

Así se distribuyeron la mayoría de los títulos por al menos 20 años porque eran fáciles de vender, comprar, prestar, regalar o revender a otra persona. Además, la propiedad sobre cada una de las entregas era clara. Cada vez que un jugador desembolsaba el dinero por un juego este automáticamente era completamente suyo y podía hacer con él casi cualquier cosa.

Sin embargo, fue en este momento que un nuevo formato apareció como la solución al deterioro natural de los discos y una ayuda al medio ambiente. Los videojuegos digitales se guardan en el almacenamiento interno de las consolas, PC’s o celulares y con esto ya no es necesario llenar anaqueles y anaqueles de la casa con estuches con discos para jugar.

Esta pareció una idea innovadora en la industria y hasta hoy sigue siendo ampliamente aceptada. El 95% de los juegos vendidos en 2023 eran digitales, pero no termina de quedar claro a quién le pertenecen estos títulos. Todos están almacenados en un servidor que puede mantenerse vigente por más de 10 años, como los de Xbox 360, pero también pueden salir de servicio en dos semanas como los de Concord en 2024.

Cuando un servidor deja de funcionar todos los datos de la entrega, incluyendo el contenido por el que un jugador pagó, queda obsoleto. Entonces ¿Realmente los gamers pagan por juegos o pagan por el derecho de utilizarlos? Esta es la pregunta que despejaremos en esta nota, no solo para aquellos que juegan en consola, sino también para usuarios de PC y dispositivos móviles.

Juegos digitales según la ley

En agosto de 2024, un proyecto de ley en la Unión Europea (UE) intentó impedir que los desarrolladores de videojuegos deshabilitarán alguno de estos luego de que los usuarios pagaran por él. Si bien la iniciativa legislativa no prosperó, sí cambió la legislación.

A partir del primero de enero de 2025, tanto en los países pertenecientes a la UE, como en el estado de California, todas las tiendas de títulos digitales tendrán que evitar usar la palabra “comprar” cuando un jugador adquiera un producto en su e-commerce.

Esto tendrá que ser así debido a que, de acuerdo con la ley AB 2426 de protección a los consumidores y sobre la publicidad engañosa, este tipo de productos le siguen perteneciendo a los estudios que los hacen, sin importar si un jugador pagó por él, pues está pagando por usarlo, no por poseerlo.

De acuerdo con lo anterior, el cobro que se les hace a los gamers por adquirir un videojuego, es el derecho a la licencia de uso sobre este. Eso quiere decir que dicha licencia puede ser revocada a todos los que la adquirieron si es que el dueño de la IP así lo decide.

¿Qué pasará con los juegos de los servicios por suscripción?

Así como ocurre con las películas y series del catálogo de Netflix, o los álbumes de música presentes en Spotify, los juegos de Xbox Game Pass, PlayStation Plus y Nintendo Switch Online no son propiedad de quien los descarga, sino solo un producto asociado a una membresía. La cual puede cambiar sus reglas de uso o revocar el permiso para manipularlo.

Según lo dicho por las leyes en California, por cada título que no aclare que no se “compra” una entrega, sino que se “agrega a la biblioteca” se cobrará una multa de US $2.500. Aunque puede parecer limitada la influencia de esta nueva ley, se espera que se extienda a otras partes del mundo, como Latinoamérica y por supuesto Colombia.

Lo anterior también tendrá efectos en los videojuegos para PC, especialmente Steam, la biblioteca de juegos digitales para computador más grande del mundo. Además, los títulos para celular también son casi que en su totalidad digitales y están sujetos a esta norma.

¿Seguirán los juegos digitales ganando terreno?

El estreno de la PS5 Pro el 7 de noviembre de 2024, no fue un lanzamiento más para Sony, sino una muestra de su visión de futuro para la industria. Esta consola, aparte de hacerse viral por su precio, no cuenta con lector de disco y tiene un almacenamiento de 2 TB.

Estas pueden ser simples especificaciones técnicas, pero realmente es una señal hacia donde camina el Gaming. La intención es más temprano que tarde terminar con la circulación de copias en físico y que el 100% del mercado sea digital. Un camino en el que ya transitan los juegos para PC y dispositivos móviles, y al que PlayStation y Xbox se unirán durante en la décima generación de videoconsolas.