Así es el nuevo DualSense de la PS5 inspirado en The Last of Us

El DualSense es considerado el mejor control del mercado actual, gracias a su respuesta háptica. Foto: PlayStation

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque su estreno original se haya dado hace más de 10 años, The Last of Us sigue siendo una de las joyas de PlayStation. Esta historia de infectados, un país devastado y una entrañable relación padre-hija no solo es aclamada por quienes la jugaron por primera vez en la PS3, sino también por aquellos que la disfrutan en la actual PS5.

Joel y Ellie son ese tipo de personajes que se quedan para siempre en la memoria y el corazón de los jugadores. Dos animaciones que trascienden la pantalla y llegan hasta el lado más humano de los gamers. Tan así, que inspiraron una serie original de MAX, la cual estrenará su segunda temporada este 13 de abril de 2025.

The Last of Us vendió 7 millones de copias en su versión original, convirtiéndolo en el tercer título más comercializado de la PS3. The Last of Us: Part II, originalmente solo para la PS4, superó a su antecesor y logró 10 millones de copias vendidas; cifra que le valió para ser la séptima entrega más exitosa de esa consola.

Por eso, todo lo que lleve el nombre de esta famosa franquicia tiene asegurado el éxito comercial. Y en una continuación de PlayStation de seguir diversificando su hardware, Sony presentó su nuevo DualSense inspirado en The Last of Us. Este es el mando de la PS5, la consola de actual generación de la compañía japonesa.

DualSense de The Last of Us

“Nos emocionaba tener la oportunidad de inmortalizar la franquicia de The Last of Us en un control que les encantara a los fanáticos y a nuestro propio equipo", explicó Neil Druckmann, director de Naugthy Dog, estudio desarrollador del juego.

Naugthy Dog, en cabeza de Megan Mehran, su diseñadora gráfica, trabajó de la mano con PlayStation para impregnarle la esencia de The Last of Us al control. “Queríamos asegurarnos de representar ambas entregas de The Last of Us mediante íconos de trofeo impresos en negro brillante", aseguró Megan Mehran.

La mayoría del cuerpo del accesorio está pintado de negro, pero la parte de abajo es blanca. Aunque hay muchos patrones de diseño hay tres dibujos que resaltan por encima de todo: La luciérnaga, la polilla y el lobo.

¿Cuándo sale el control de The Last of Us?

Cabe recordar que The Last of Us: Part I hace parte del catálogo del servicio por suscripción PlayStation Plus. En el caso de los usuarios de PS5, podrán disfrutar de la versión remasterizada, además el juego está mejorado para la PlayStation 5 Pro.

Quienes ya hayan jugado el primer videojuego, y quieran gozar del segundo en la consola de novena generación, podrán acceder a un descuento del 20%; siempre y cuando sean clientes de la membresía PlayStation Plus en cualquiera de sus tres planes.

Este control inalámbrico DualSense – The Last of Us será una edición limitada y estará disponible solo para pedidos anticipados en minoristas seleccionados.

Aunque aún no se oficializa ni la fecha de reservas, ni la venta, se espera que sea una fecha cercana al lanzamiento de The Last of Us: Part II remastered para PC (3 de abril) o el estreno de la segunda temporada de la serie inspirada en el juego en MAX (13 de abril).