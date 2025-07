Casi 20 millones de ciberataques en internet están disfrazados de videojuegos

Ya ni siquiera las consolas de videojuegos y sus tiendas oficiales son sitios seguros para comprar videojuegos y almacenar información sensible como dirección de domicilio, nombre completo o tarjeta de crédito. Foto: Pexels

Cada vez son más comunes los ciberataques a través de videoconsolas. Se han convertido en centros de entretenimiento típicos en los hogares y más allá de almacenar partidas de videojuegos, también pueden contener información personal, bancaria y sensible.

Durante 2024, el 95% de los juegos comprados en el mundo eran digitales; eso implica, en gran medida, las transacciones dentro de las tiendas virtuales de una plataforma de Gaming. Y eso puede ser información sujeta a estar en manos de ciberdelincuentes.

Kaspersky, una compañía rusa experta en seguridad cibernética, detectó más de 19 millones de intentos de descarga de archivos maliciosos o no deseados camuflados como títulos entre abril de 2024 y marzo de 2025. Una cifra sin precedentes en la industria.

Entregas como GTA V, Minecraft y Call of Duty: Black Ops 6 estuvieron entre las plataformas de lanzamiento para ciberataques, que en su mayoría consistían en propagar virus, aprovechando la alta demanda y popularidad de estos videojuegos.

La confianza de los usuarios en que están descargando un juego de la mejor manera posible, a este punto ya convertido en un hábito, los hace olvidar los riesgos que esto implica. Durante el mismo periodo de tiempo, más de 400.000 personas en el mundo fueron afectadas por este tipo de amenazas.

Grand Theft Auto, la saga idónea para los ciberdelincuentes

El informe de Kaspersky señala que se realizó un análisis en 20 entregas famosas (GTA V, NBA 2K25, EA Sports FC 25, The Sims 4, Genshin Impact, entre otras), del segundo trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025, siendo marzo de 2025 el mes con mayor número de intentos de ataques, más de 1,8 millones.

Por ejemplo, Grand Theft Auto V, estrenado originalmente en septiembre de 2013, es uno de los más explotados para lanzar ciberataques. Su capacidad de modificación y masiva comunidad en línea lo hace el caldo de cultivo propicio para los delincuentes en línea.

De acuerdo con Kaspersky, se detectaron 4.456.499 intentos de ataque con archivos camuflados como contenido solo en GTA V. Con el lanzamiento mundial de GTA VI a menos de un año, se espera que los ciberataques incrementen con el paso del tiempo. No solo con el videojuego en sí, sino con publicidad, videos y contenido en redes sociales.

Minecraft no se queda atrás

El título de mundo abierto de Mojang Studios, propiedad de Xbox, ocupó el segundo lugar con 4,1 millones de intentos de ataque. De nuevo, el amplio margen del código de programación de esta entrega lo hace un ciberespacio muy grande para alojar amenazas a la seguridad informática.

A este le siguieron los juegos de la franquicia Call of Duty y The Sims con 2.635.330 y 2.416.443 intentos de ciberataque respectivamente. Además, Roblox, EA Sports FC 25, Among Us, la serie de Assassin’s Creed, CS: Go y Red Dead Redemption 2 completan el top 10 de los videojuegos con mayor número de amenazas en línea.

¿Qué tienen en común todos estos videojuegos? Acumulan miles o millones de jugadores en línea cada semana y sus modos de juego los hacen perfectos para la actividad maliciosa. Todo esto puede provocar el robo de contraseñas, monitorear ilegalmente la actividad online, otorgar acceso a distancia a extraños y quedar a merced de delincuentes escondidos detrás de un computador.

¿Qué le hace un virus a las consolas de videojuegos o los PC gamers?

Las cuentas y los objetos digitales robados, luego se compran y se venden en lugares virtuales clandestinos tan sórdidos como la DeepWeb, pero también tan comunes como los grupos en Telegram. Este es un mercado masivo y fácil de usar que se ha convertido en un riesgo para cualquier gamer de consola, PC y hasta celular.

“Hoy en día, los ciberdelincuentes se enfocan en cualquier espacio digital donde haya alta actividad, y el entorno de los videojuegos es uno de los más atractivos. Por eso, hablar de ciberseguridad ya no es solo una cuestión técnica, es una necesidad cotidiana.

Aprender a detectar riesgos, proteger sus cuentas y mantener su identidad digital segura debe ser tan natural como interactuar en sus plataformas favoritas o avanzar de nivel en un juego”, aseguró Lisandro Ubiedo, analista de seguridad del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky para América Latina.

Consejos para una experiencia segura

Uno, descargar juegos en sitios no oficiales puede parecer una buena opción, pero comprar un título más económico que su precio comercial siempre es un riesgo a la ciberseguridad. Evite dolores de cabeza y procure comprar sus entregas desde las páginas oficiales.

Dos, la verificación en dos pasos (2FA) puede ser engorrosa, pero tecnológicamente es la mejor manera de proteger su cuenta, sus contraseñas y su información. Las claves robustas, no las típicas de cuatro números consecutivos, harán la diferencia cuando alguien intente abrir su cuenta desde un dispositivo que usted no conozca ni utilice.

Tres, algunos sitios falsos se ven casi idénticos que los originales, así que siempre revise con detenimiento el enlace (URL) donde está a punto de ingresar su datos personales. Letras de diferente tamaño o fuente, en una misma línea o errores de programación pequeños, deben ser motivos suficientes para desconfiar de un sitio web y no poner en riesgo sus credenciales.