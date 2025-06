Cinco clásicos de los videojuegos que lo harán sentirse viejo

Seguramente un jugador veterano ha jugado, al menos una vez, dos de estos cinco videojuegos clásicos del Gaming. Foto: El Espectador

Desde Pong en la Magnavox Odyssey en 1972, hasta Doom: The Dark Ages en la Xbox Series X|S en 2025; mucha agua ha pasado por debajo del molino de la industria de los videojuegos. De estar casi acabada en 1983, hasta ser un mercado que produce más dinero que el cine y la música juntas y tener mucha más relevancia día a día. Sin embargo, hay juegos que se quedarán para siempre en la memoria de los gamers y de sus mejores años.

Ese es el caso de esta prestigiosa selección de cinco de los títulos más clásicos en la historia del Gaming. Entregas que son mucho más que un entretenimiento digital y franquicias que perduran hasta la actualidad. Vale la pena aclarar que no se trata de un ranking, sino más bien un listado que sirve como homenaje a aquellos videojuegos que hicieron mucho más que divertir a millones de personas en sus tiempos libres.

Tetris

Creado el 6 de junio de 1984, este juego de puzles nació como una idea a la ligera de Alekséi Pázhitnov, un soviético programador de computadoras. Su éxito fuera de la cortina de hierro fue tan grande que le acarreó problemas legales y judiciales con el gobierno de su país.

Cuatro años después llegó a Estados Unidos y ayudó a vender más de 118 millones de Nintendo Game Boy en el mundo. Además, y contabilizando todas sus versiones hasta ahora, es el videojuego más exitoso en la historia de la industria con 520 millones de copias despachadas.

A hoy no se le puede considerar una saga aún vigente, pues a pesar de tener versiones modernas, no constituye una serie de entregas ligadas a un mismo desarrollador. Aun así, se trata de un clásico del Gaming en todas sus letras, bueno, mejor dicho, fichas.

Super Mario Bros

Lanzado al mercado japonés el 13 de septiembre de 1985, Super Mario Bros es el responsable de que hoy existan los juegos de plataformas. Shigeru Miyamoto le quiso dar su propio juego al simpático fontanero que había apareció en Donkey Kong cuatro años antes.

Lo que nunca imaginó es que tal idea se convertiría en la serie de videojuegos más vendida en la historia del Gaming. Estos gracias a casi 900 millones de copias vendidas a los largo de 40 años llenos de monedas, saltos, hongos y uno que otro nivel perdido o extraño.

Actualmente, sigue siendo una franquicia importante para Nintendo, pues con cada consola nueva en el mercado se espera un nuevo título. No importa por donde se le mire, Mario Bros es el personaje más famoso en la industria y sus juegos tienen cabida en cualquier tipo de jugador.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Estrenado para la Nintendo 64 el 21 de noviembre de 1998, The Legend of Zelda: Ocarina of Time es la continuación de una de las sagas más icónicas en la historia de esta industria. Se trata de la entrega que mejor aprovechó los gráficos en 3D de los últimos años de la década de 1990.

Hasta hoy, sigue ostentando el rótulo de ser el videojuego mejor calificado por Metacritic, un sitio web que recopila reseñas de juegos, con una calificación de 99/100. Literalmente un título casi perfecto comparable con obras de artes avaluadas en millones de dólares.

Su creador, de nuevo, Shigeru Miyamoto, lo considera uno de sus trabajos más pulidos en su carrera como desarrollador de videojuegos. Una historia que no pasa de moda y siempre mantendrá a los usuarios atentos a las aventuras de Link y la princesa Zelda.

Street Fighter II

Aquí era difícil escoger entre el uno o el dos, pero la decisión final se decantó por la segunda entrega, lanzada al mercado en marzo de 1991. Desarrollada y distribuida por Capcom, este título de peleas vivió sus mejores años gracias a los jugadores de arcade.

Los salones de juego se convirtieron en el santuario secreto de miles de jugadores que hacían fila con una moneda en la mano solo para luchar con sus personajes favoritos. Un ritual que luego se trasladó y mutó hacia la consolas domésticas de la época.

Hasta hoy, Street Fighter sigue haciendo parte de la rutina de Gaming de miles de gamers que lo consideran un clásico de la industria. Una batalla que nunca da su golpe final y siempre le queda un puño o patada más por dar a un mercado actual malacostumbrado a las armas de fuego.

Final Fantasy

Finalmente, Final Fantasy vio la luz del día por primera vez el 18 de diciembre de 1987 como el último trabajo de Hironobu Sakaguchi en la industria de los videojuegos. El diseñador japonés ya había fracasado con proyectos anteriores y Final Fantasy era su última oportunidad para no caer en bancarrota, de ahí el nombre del juego (fantasía final).

Toda la serie ha sido desarrollada por Square Enix y se ha consolidado como una saga insignia en el Gaming, además de ser la tercera franquicia más larga de la historia, tan solo por detrás de Mega Man y Super Mario Bros.

En conclusión, se trata de un título que se ha mantenido en el mercado por siempre tener una historia más que contar. Una entrega que se adapta a los cambios de cada época, pero que sobre todas las cosas, sigue vigente como un clásico de los videojuegos.