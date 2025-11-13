Logo El Espectador
Tecnología
Videojuegos
¿Cómo el Gaming se convirtió en una de las industrias más millonarias del mundo?

Hace 30 años, el mercado de los videojuegos no era, ni por asomo, un negocio relevante en el entretenimiento. Hoy, ocupa la segunda plaza solo por detrás del contenido en streaming. ¿Cómo lo hizo?

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
13 de noviembre de 2025 - 10:00 p. m.
Foto: ChatGPT

Las proyecciones de 2025 apuntan a que la industria de los videojuegos generará USD 195.000 millones. Si consideramos este valor como el PIB de un país, el Gaming sería la economía número 30 del mundo. Así de grande su importancia financiera en la actualidad. Sin embargo, ¿en qué momento lo que algunos consideran un simple juguete o moda tomó tanto vuelo? Aunque parezca una historia corta que empezó hace unos 10, 15 o 20 años, lo cierto es que el inicio comercial de los videojuegos se sitúa hace más de medio...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

