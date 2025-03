¿Cómo saber si un control de Xbox es original? Esto es lo que puede revisar

Mando de la Xbox Series S, consola de novena generación estrenada en noviembre de 2020. Foto: Pexels

En noviembre de 2013 Microsoft presentó su consola de octava generación, la Xbox One. Esta plataforma significó una revolución para la compañía estadounidense, entre muchos aspectos, por presentar un sistema y un mando mucho más pequeños que sus antecesores.

Si la primera Xbox de la historia se destacó del resto por tener un control innecesariamente grande y la Xbox 360 por ser la mejor consola de la historia de la empresa, pues la Xbox One se diferenció por presentar un diseño que hasta hoy se reconoce como el mejor en ergonomía y comodidad.

Se trata de un control inalámbrico, inicialmente de color blanco, que aún utilizaba unidad para baterías externas (pilas). Sin embargo, eso no le impidió posicionarse como el mejor de su generación y de la siguiente.

Fue tan exitoso este diseño de Xbox que para la novena generación, Xbox Series X|S, Microsoft repitió la fórmula únicamente integrando un botón para tomar capturas de pantalla y grabaciones del gameplay.

La X verde mantuvo su control con pilas y un diseño pensado para pasar muchas horas jugando. Sin embargo, al ser un mando tan bien recibido por el público era de esperarse que comenzarán a aparecer versiones genéricas. Aquí le enseñamos como identificar un control original de Xbox One y Xbox Series X|S, y no compre un ejemplar pirata a precio de auténtico.

¿Cómo saber si un control de Xbox es original?

Lo primero que hay que decir es que los mandos de Xbox One pueden ser de color blanco o negro y para las versiones Xbox One S y Xbox One X en la parte de arriba, donde está el logo de Xbox y el botón de encendido, tiene un material brillante. Para diferenciarlo a simple vista de un control, pirata el logo de la X verde se debe ver tal cual como en la consola.

Entrando más a detalle, un mando original de Xbox va a tener un peso moderado. Si es demasiado liviano puede sospechar que sea una réplica. Además, los ejemplares auténticos tienen un labrado en la parte de atrás, justo en los mangos, que se siente con tan solo tocarlo.

Otra de las formas para identificar un producto original, diseñado por Microsoft, es asegurarse que en el compartimento de las baterías esta pegada una lámina con información del fabricante. “Xbox Wireless Controller” debe ser lo primero que lea en la pegatina.

Control de Xbox Series X|S

Siguiendo con la información en dicho “sticker”, Microsoft Gaming recomienda ingresar el número de serie, el cual está en la parte de abajo y siempre empieza por “09”, en este enlace. Si el control se registra correctamente quiere decir que es original.

Para identificar fácilmente un mando de nueva generación -Xbox Series X|S- es aquel que integra un botón con una flecha abajo del botón de encendido. Además, estos nuevos ejemplares tienen un puerto USB-C para cargar en la parte de adelante y otro puerto jack (ese de forma redonda) para conectar un par de audífonos alámbricos.

Por último, este accesorio de Xbox también lleva un labrado en la parte de atrás y su respectiva etiqueta con su número de serie para registrar en la página web de Microsoft. Así puede identificar un control original de Xbox y evitar que le metan gato por liebre.