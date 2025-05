Las sospechas eran ciertas, GTA VI se retrasa y el juego no se estrenará este año

GTA VI confirma su fecha de salida, pero no será en 2025. Foto: El Espectador

Genuinamente, creíamos que esto no iba a pasar. Que Rockstar Games cumpliría su promesa de darle al mundo un nuevo título de Grand Theft Auto este 2025, pero lastimosamente no será así. El 17 de septiembre se cumplirán 12 años de GTA V, la tercera entrega más vendida de la historia del Gaming. Parecía que su antecesor no iba a hacerse esperar más.

No obstante, Rockstar Games ha confirmado en su cuenta oficial de X que GTA VI no hará parte de los lanzamiento de este año. Luego de un silencio casi absoluto desde diciembre de 2023, fecha de estreno del único tráiler del juego, los pesimistas tenían razón y tanto hermetismo no era una búsqueda de HYPE, sino realmente un atrasado inminente.

“El interés y la expectación que ha suscitado un nuevo GTA ha sido una lección de humildad para todo nuestro equipo. Queremos agradecerles su apoyo y su paciencia mientras trabajamos para terminar el juego", dijo la empresa estadounidense en un comunicado, irremediablemente reconociendo su error por no haber comunicado la noticia antes.

Aunque muchos y muchas gamers esperaban que el anuncio de la fecha exacta de venta del videojuego fuera una video y no un escueto comunicado de apenas tres párrafos, pues finalmente Rockstar ha confirmado la ventana de salida de GTA VI. Esto es todo lo que sabemos del decepcionante retraso del título más esperado por el mundo del Gaming.

¿Cuándo sale GTA VI?

“Grand Theft Auto VI saldrá a la venta el 26 de mayo de 2026″, confirmó Rockstar Games en una publicación de X. Aunque muchos esperaban un cambio de opinión, la entrega se mantiene solo para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, consolas de sobremesa de novena generación.

“Con cada juego que hemos lanzado, el objetivo siempre ha sido intentar superar nuestras expectativas, y Grand Theft Auto VI no es una excepción. Esperamos que comprendan que necesitamos este tiempo extra para ofrecer el nivel de calidad que esperan y merecen”, concluyó Rockstar Games en su comunicado de X.

Mientras la industria de los videojuegos pensaba y se preparaba para recibir el segundo tráiler del juego, esta noticia llega como un balde de agua fría y de realidad. Además, por el momento no se ha confirmado que exista nuevo material de GTA VI, que muchos esperan se muestre tan pronto esté disponible.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026.

¿Y ahora qué?

Para los jugadores, no queda más que esperar más de un año por el lanzamiento más grande en la historia de Gaming, así lo creemos desde El Espectador. Para las otras desarrolladoras, el anuncio resulta una buena noticia, pues esta información les permitirá organizar su cronograma de estrenos para no cruzarse o estar cercanos al de GTA VI.

Finalmente, los últimos tres meses del año, en los que se creía iba a salir el título, quedan totalmente a merced de otras publicaciones de entregas. Sin embargo, no deja de quedar un sentimiento agridulce y más teniendo en cuenta que han pasado más de 10 años desde GTA V.

En conclusión, parece que cuando no hay información oficial nueva sobre un videojuego en un tiempo de más de un año, debe ser una señal de advertencia, al menos en este caso. Habrá que esperar esto cómo afecta el mercado y especialmente las acciones de Rockstar Games en la bolsa de valores.