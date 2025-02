The Last of Us: Part III será una realidad tarde o temprano

La primera entrega de The Last of Us fue lanzada para la PlayStation 3, pero hasta hoy sigue siendo uno de los juegos más vendidos para consolas Sony. Foto: Wccftech

Las historias de zombies y escenarios apocalípticos son comunes, no solo en los videojuegos, también en el cine y la televisión. Pero The Last of Us logró destacarse entre tantas propuestas y contar una de las mejores historias en la industria del Gaming.

Desarrollado por Naughty Dog, el mismo estudio de Crash Bandicoot, el primer videojuego de la franquicia fue estrenado el 14 de junio de 2013 en exclusiva para la PlayStation 3. En líneas generales cuenta las aventuras de Joel y Ellie, quienes intentan sobrevivir en Estados Unidos, que esta devastado por culpa de una epidemia de un hongo llamado Cordyceps.

El juego fue aclamado por la crítica con una calificación de 95/100 en Metacritic y un año después ya estaba disponible para PlayStation 4. Hasta el 18 de junio de 2020, siete años después del primer título, se lanzó The Last of Us: Part II para PlayStation 4. La entrega volvió a ser tan exitoso que estrenó un remaster en 2024 para la actual PS5.

Ahora, es una de las franquicias exclusivas de PlayStation Studios más importantes en el mundo y su historia sigue cautivando a nuevos gamers. Por ejemplo, el segundo juego cuenta una trama de venganza y el final deja a más de uno con un mal sabor de boca. Es por eso que el mundo de los videojuegos se pregunta: ¿para cuándo The Last of Us: Part III?

¿Cuándo sale The Last of Us: Part III?

“No tengo una historia, pero sí tengo ese concepto que, para mí, es tan emocionante como la primera o la segunda, es algo único, pero tiene esta línea de conexión para las tres. Así que parece que probablemente haya un capítulo más en esta historia”, expresó Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog.

Con esto, el estudio desarrollador de la IP confirma que habrá un tercer y último juego de la saga. Eso sí, no queda claro cuándo podría estar listo, pero a juzgar por los lanzamientos anteriores, podría ser a mediados de 2027, justo en la transición de PlayStation hacia la décima generación de videoconsolas.

Por el momento, los dos títulos anteriores también están disponible para PC, pero a corto, mediano y largo plazo seguirá siendo una franquicia única y exclusiva de Sony Interactive Entertainment (SIE), al menos entre las otras empresas como Xbox y Nintendo.

The Last of Us en MAX

Neil Druckmann también es el director de la serie inspirada en el juego que hace parte del catálogo de la plataforma de streaming Max.

La primera temporada, la cual cuenta los acontecimientos de la primera entrega, se estrenó el 15 de enero de 2023.

Además, anunciaron el estreno de la segunda temporada, que relata los hechos de The Last of Us: Part II, para abril de 2025. Esta serie de televisión ha servido para que un nuevo público se interese por el videojuego y es considerada una de las adaptaciones más vistas en el mundo.

Si bien habrá que esperar que tan buena o mala es la recepción de esta segunda parte, todo indica que si habrá un tercer juego, así como una tercera temporada. Cabe recordar que los capítulos en Max también tienen en cuenta el contenido adicional o DLC (contenido descargable) del videojuego.

The Last of Us: Left Behind

Por ejemplo, este 14 de febrero de 2025 se cumplieron 11 años del lanzamiento de The Last of Us: Left Behind, un gameplay adicional a la historia principal del primer videojuego. Estas escenas, alerta de spoiler, cuentan la historia de Ellie y Riley, una niña que conoce a la protagonista mientras Joel se recupera de una grave herida en su abdomen.

Este contenido, aunque corto, ayudó a expandir la narrativa de The Last of Us, pues revela, otra vez: alerta spoiler, la sexualidad de Ellie. Un aspecto que es crucial para entender las decisiones de Ellie en el segundo juego y por qué termina cómo termina.

En conclusión, The Last of Us: Part I comenzó, sin quererlo, con una de las IP’s más queridas por los jugadores de PlayStation. Escenas que quedarán marcadas en la historia de esta industria y que aún hoy, más de una década después, le sigue sacando una lágrima a más de uno.