EA Sports FC 26 llega a Xbox Game Pass: así puede agregarlo a su biblioteca de juegos

Pantalla inicial de EA Sports FC 26. Foto: PS5

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lo que venía siendo un rumor desde hace semanas fue confirmado por Xbox este jueves 18 de junio. Mientras miles de millones de aficionados al fútbol se entretienen con la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, Electronic Arts lleva su juego insignia al servicio por suscripción de Xbox Game Pass.

Además de este simulador deportivo, que cuenta con un modo de juego alusivo a la Copa del Mundo, Game Pass también incorpora otros cuatro videojuegos que estarán disponibles entre el 25 de junio y el 6 de julio. Así puede agregar EA Sports FC 26 a su biblioteca de títulos con Game Pass.

No se pierda: EA Sports F1 25: estreno del contenido 2026 con las nuevas regulaciones de la Fórmula 1

¿Cómo jugar EA Sports FC 26 con Xbox Game Pass?

Para poder acceder a EA FC 26 con Game Pass es necesario tener una membresía Ultimate activa. La entrega de fútbol está disponible tanto para jugadores de consolas (Xbox Series X|S y Xbox One) como de PC y nube.

El videojuego de Electronic Arts está disponible desde hoy junto a Call of Duty: Vanguard. Vale la pena recordar que Activision, estudio desarrollador de esta franquicia bélica, es propiedad y hace parte de Xbox Game Studios.

Estos son los otros cuatro juegos que llegarán a Xbox Game Pass en lo que queda de junio y en los primeros días de julio. Adicionalmente, ocho títulos dejarán el catálogo de la suscripción, por si quiere jugarlos una última vez.

Le contamos: God of War, Until Dawn 2 y Silent Hill Townfall: los nuevos estrenos de la PlayStation 5

Entregas de Game Pass en junio-julio de 2026

Abyssus (25 de junio) Disponible en los planes Ultimate, Premium y PC.

RV There Yet? (30 de junio) Disponible en los planes Ultimate, Premium y PC.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (2 de julio) Disponible en los planes Ultimate, Premium y PC.

Winds of Arcana: Ruination (6 de julio) Disponible en los planes Ultimate, Premium y PC.

Lea también: Ya está a la venta el nuevo monitor gamer de Sony, diseñado para la PlayStation 5

Videojuegos que dejan Xbox Game Pass

Mecha Break (30 de junio)

Payday 2 (30 de junio)

Rise of Tomb Raider (30 de junio)

Tomb Raider (30 de junio)

Slay the Spire (30 de junio)

Ultimate Chicken Horse (30 de junio)

Volcano Princess (30 de junio)

Unpacking (30 de junio)

🎮🎮🎮¿Ya está al tanto de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.