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09 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.

El formato físico y los videojuegos digitales: el debate entre jugadores y fabricantes

Cuando se paga USD 70 por un videojuego, se da por hecho que es propio, pero legalmente, en la mayoría de los casos, no se compra el juego: se adquiere una licencia para usarlo. Esa diferencia podría definir el futuro del Gaming.

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Daniel Montoya Ardila

Daniel Montoya Ardila

Tomás Osorio

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