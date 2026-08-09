09 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
El formato físico y los videojuegos digitales: el debate entre jugadores y fabricantes
Cuando se paga USD 70 por un videojuego, se da por hecho que es propio, pero legalmente, en la mayoría de los casos, no se compra el juego: se adquiere una licencia para usarlo. Esa diferencia podría definir el futuro del Gaming.
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