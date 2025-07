“El hardware de Xbox está muriendo lentamente”: fundadora del equipo de Xbox

Xbox original, la plataforma que lo empezó todo para la X verde en la industria de los videojuegos. Foto: Evan Amos

¿Xbox seguirá vendiendo consolas? Por lo menos en la décima generación sí, pero eso no le asegura el futuro a la multinacional estadounidense en este mercado. Algo parecido ocurrió con Sega a finales de la década de 1990. Casi toda la industria creía que la Sega Saturn sería la última plataforma de la empresa.

Sin embargo, la marca sorprendió a todos el 27 de octubre de 1998 con la presentación de su Dreamcast en territorio japonés. Parecía ser un voto de confianza de la compañía por un mercado que ya estaba dominado con Sony con su PlayStation 1, su archirrival Nintendo y el gran retador y debutante, Xbox.

No obstante, poco le duró el impulso, pues el 30 de marzo de 2001 la misma multinacional nipona anunció el fin de la fabricación del sistema y el cierre para siempre de su división de hardware. Desde entonces, Sega se dedica única y exclusivamente a la producción de software como videojuegos multiplataforma.

Algo no muy distinto a lo que hoy está pasando con Xbox, al que también las bajas ventas hace años lo están orillando a mirar el negocio desde otra perspectiva. Esta vez teniendo su servicio Xbox Game Pass como su piedra angular, además de la idea de hacer juegos para todos y en todas partes, incluyendo el PC y la nube.

Aun así, hay quienes critican con vehemencia la nueva dirección hacia la que transita la X verde. Empezando por quienes hicieron parte de la marca desde el principio. Desde que Bill Gates quería competir en el Gaming apoyado en la fuerza de su emporio llamado Microsoft. Esto dijo Laura Fryer, fundadora del equipo Xbox.

“Creo que el hardware de Xbox está muerto”

“Obviamente, como una de las miembros fundadoras del equipo de Xbox, no me complace ver en qué punto estamos hoy. No me gusta ver cómo todo el valor que ayudé a crear se va erosionando poco a poco. Me entristece porque, desde mi perspectiva, parece que Xbox no tiene interés o literalmente no puede lanzar hardware. Así que creo que esta alianza con Asus se trata de una salida lenta del negocio de hardware por completo”, expresó Laura Fryer, exempleada de Microsoft Game Studios y ahora creadora de contenido sobre videojuegos.

Aunque Fryer reconoció que Xbox Game Pass tiene mucho valor y su estrategia está funcionando, eso deja a la división de hardware de Xbox “prácticamente muerta”. Según ella, por eso su programa de ‘Xbox Anywhere’ está dando tan buenos resultados, mientras obliga a los jugadores de PlayStation a pagar 80 dólares por sus títulos.

“Xbox tiene un catálogo muy amplio. El remake de Oblivion fue obviamente un gran éxito, y pueden seguir externalizando ese trabajo a otras compañías y ganar mucho dinero relanzando sus juegos antiguos. Juegos antiguos de una época en la que Xbox sabía cómo hacerlos", concluyó Fryer.

¿Cuál es el futuro de Xbox en la industria?

Por el momento, Xbox seguirá adelante con la presentación y lanzamiento de su nueva consola portátil ROG Xbox Ally y lentes de realidad virtual Meta Quest 3S. Pero, ambos compartiendo la misma similitud, no parecen productos diseñados y fabricados por la X verde.

Algo que podría jugarle en contra en las ventas, pues aunque muchos lo pongan en duda, la marca Xbox sigue siendo una de las más preferidas por los gamers. Lugar donde este presente su logo, lugar que recibirá la mirada de propios y extraños.

En conclusión, el mundo tendrá que esperar que ocurre con la multinacional estadounidense y su negocio de hardware. Una vela que parece apagarse lentamente, tanto como para pasar desapercibida por la mayoría del público.