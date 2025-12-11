Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Tecnología
Videojuegos
En VivoActualizado hace 21 segundos

EN VIVO | The Game Awards 2025: Este es el mejor videojuego del año

Conozca los 29 juegos ganadores de los premios más importantes en la industria del Gaming.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
12 de diciembre de 2025 - 02:17 a. m.
Esta es la estuatilla que se le entrega a todos los ganadores en los Game Awards.
Esta es la estuatilla que se le entrega a todos los ganadores en los Game Awards.
Foto: Eurogamer
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este jueves 11 de diciembre de 2025 tendrán lugar los Game Awards 2025, los premios más prestigiosos en la industria de los videojuegos. Una oportunidad para premiar a lo mejor de lo mejor este año en el Gaming, incluyendo el mejor juego del año.

Esta categoría (GOTY) es la más importante de toda la noche, levantando pasiones y polémicas que trascienden de una edición a otra. Sin embargo, parece que este año el ganador es un secreto a voces, pues nadie piensa en algo diferente a Clair Obscur: Expedition 33.

Vínculos relacionados

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver en vivo la ceremonia de premiación de los Game Awards 2025?
Sorumi, primer Gamer del Año en la historia del premio de El Espectador
Mejor Juego del Año: Estos son todos los ganadores al GOTY de los Game Awards

Sin más preámbulos, estos son todos los ganadores de los Game Awards 2025.

The Game Awards 2025

Hace 5 horas

Premio a lo que viene

No Man’s Sky, de Hello Games, obtiene la estatuilla a “Mejor Juego en Curso”.

Actualización claveHace 5 horas

Pausa activa

Mientras llegan más categorías que premiar, los Game Awards presentan al elenco de la película “Street Fighter”, la cual llegará a los cines el 16 de octubre de 2026.

Actualización claveHace 5 horas

Repite Xbox

South of Midnight, de Xbox Game Studios, gana la estatuilla a “Juego con Mayor Impacto”.

Actualización claveHace 5 horas

¡Actores, al escenario!

Jennifer English, la voz de Maelle en Clair Obscur: Expedition 33, logra el premio a “Mejor Interpretación en un Videojuego” en 2025.

Hace 5 horas

Uno de los más esperados

Hades II, de Supergiant Games, obtiene la estatuilla en la categoría de “Mejor Juego de Acción”.

Actualización claveHace 6 horas

No es un premio, pero cuenta

Clair Obscur: Expedition 33 es reconocido en plena ceremonia como el videojuego con más nominaciones en la historia de los Game Awards.

Hace 6 horas

Espacio para el cine y la televisión

The Last of Us: Temporada 2”, disponible en HBO Max consigue el galardón a “Mejor Adaptación”.

Actualización claveHace 6 horas

Primero de la noche para Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive, gana su primer premio de la noche y uno de los más importantes: “Mejor Juego Independiente”.

Hace 6 horas

El mejor para celulares

Umamusume: Pretty Derby, de CyGames, gana el galardón a “Mejor Juego Móvil”.

Actualización claveHace 6 horas

¡Más deportes electrónicos!

Team Vitality obtiene la estatuilla a “Mejor Equipo de eSport” este 2025.

Hace 5 horas

Gamer del Año

Chovy gana el galardón al “Atleta de eSports” del año.

Hace 6 horas

Mejor eSport

Counter-Strike 2, de Valve Corporation, se queda con el premio a “Mejor Deporte Electrónico del Año”.

Hace 6 horas

Primer premio para Xbox

Doom: The Dark Ages, de Xbox Game Studios, gana el galardón a “Innovación en Accesibilidad”.

Actualización claveHace 6 horas

Primera estatuilla de la noche

Donkey Kong Bananza, de Nintendo, gana el premio a “Mejor Juego Familiar del Año”.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Videojuegos

The Game Awards

The Game Awards 2025

Clair Obscur: Expedition 33

Mejor Juego del Año

GOTY 2025

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.