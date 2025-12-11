EN VIVO | The Game Awards 2025: Este es el mejor videojuego del año

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este jueves 11 de diciembre de 2025 tendrán lugar los Game Awards 2025, los premios más prestigiosos en la industria de los videojuegos. Una oportunidad para premiar a lo mejor de lo mejor este año en el Gaming, incluyendo el mejor juego del año.
Esta categoría (GOTY) es la más importante de toda la noche, levantando pasiones y polémicas que trascienden de una edición a otra. Sin embargo, parece que este año el ganador es un secreto a voces, pues nadie piensa en algo diferente a Clair Obscur: Expedition 33.
Sin más preámbulos, estos son todos los ganadores de los Game Awards 2025.
The Game Awards 2025
Premio a lo que viene
No Man’s Sky, de Hello Games, obtiene la estatuilla a “Mejor Juego en Curso”.
Pausa activa
Mientras llegan más categorías que premiar, los Game Awards presentan al elenco de la película “Street Fighter”, la cual llegará a los cines el 16 de octubre de 2026.
Repite Xbox
South of Midnight, de Xbox Game Studios, gana la estatuilla a “Juego con Mayor Impacto”.
¡Actores, al escenario!
Jennifer English, la voz de Maelle en Clair Obscur: Expedition 33, logra el premio a “Mejor Interpretación en un Videojuego” en 2025.
Uno de los más esperados
Hades II, de Supergiant Games, obtiene la estatuilla en la categoría de “Mejor Juego de Acción”.
No es un premio, pero cuenta
Clair Obscur: Expedition 33 es reconocido en plena ceremonia como el videojuego con más nominaciones en la historia de los Game Awards.
Espacio para el cine y la televisión
“The Last of Us: Temporada 2”, disponible en HBO Max consigue el galardón a “Mejor Adaptación”.
Primero de la noche para Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive, gana su primer premio de la noche y uno de los más importantes: “Mejor Juego Independiente”.
El mejor para celulares
Umamusume: Pretty Derby, de CyGames, gana el galardón a “Mejor Juego Móvil”.
¡Más deportes electrónicos!
Team Vitality obtiene la estatuilla a “Mejor Equipo de eSport” este 2025.
Gamer del Año
Chovy gana el galardón al “Atleta de eSports” del año.
Mejor eSport
Counter-Strike 2, de Valve Corporation, se queda con el premio a “Mejor Deporte Electrónico del Año”.
Primer premio para Xbox
Doom: The Dark Ages, de Xbox Game Studios, gana el galardón a “Innovación en Accesibilidad”.
Primera estatuilla de la noche
Donkey Kong Bananza, de Nintendo, gana el premio a “Mejor Juego Familiar del Año”.
👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.