EN VIVO | The Game Awards 2025: Este es el mejor videojuego del año

Esta es la estuatilla que se le entrega a todos los ganadores en los Game Awards. Foto: Eurogamer

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves 11 de diciembre de 2025 tendrán lugar los Game Awards 2025, los premios más prestigiosos en la industria de los videojuegos. Una oportunidad para premiar a lo mejor de lo mejor este año en el Gaming, incluyendo el mejor juego del año.

Esta categoría (GOTY) es la más importante de toda la noche, levantando pasiones y polémicas que trascienden de una edición a otra. Sin embargo, parece que este año el ganador es un secreto a voces, pues nadie piensa en algo diferente a Clair Obscur: Expedition 33.

Sin más preámbulos, estos son todos los ganadores de los Game Awards 2025.

The Game Awards 2025

No Man’s Sky, de Hello Games, obtiene la estatuilla a “Mejor Juego en Curso”.

Mientras llegan más categorías que premiar, los Game Awards presentan al elenco de la película “Street Fighter”, la cual llegará a los cines el 16 de octubre de 2026.

South of Midnight, de Xbox Game Studios, gana la estatuilla a “Juego con Mayor Impacto”.

Jennifer English, la voz de Maelle en Clair Obscur: Expedition 33, logra el premio a “Mejor Interpretación en un Videojuego” en 2025.

Hades II, de Supergiant Games, obtiene la estatuilla en la categoría de “Mejor Juego de Acción”.

Clair Obscur: Expedition 33 es reconocido en plena ceremonia como el videojuego con más nominaciones en la historia de los Game Awards.

“The Last of Us: Temporada 2”, disponible en HBO Max consigue el galardón a “Mejor Adaptación”.

Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive, gana su primer premio de la noche y uno de los más importantes: “Mejor Juego Independiente”.

Umamusume: Pretty Derby, de CyGames, gana el galardón a “Mejor Juego Móvil”.

Team Vitality obtiene la estatuilla a “Mejor Equipo de eSport” este 2025.

Chovy gana el galardón al “Atleta de eSports” del año.

Counter-Strike 2, de Valve Corporation, se queda con el premio a “Mejor Deporte Electrónico del Año”.

Doom: The Dark Ages, de Xbox Game Studios, gana el galardón a “Innovación en Accesibilidad”.

Donkey Kong Bananza, de Nintendo, gana el premio a “Mejor Juego Familiar del Año”.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.