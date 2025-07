Es oficial: The Legend of Zelda, Assassin’s Creed y Mortal Kombat llegan al cine

The Legend of Zelda, Mortal Kombat y Assassin's Creed son tres de las franquicias más influyentes en la historia del Gaming. Foto: El Espectador

Hay diversas y variadas películas y series basadas en videojuegos que han logrado el éxito en taquilla que tanto venían buscando desde la década de 1990. "The Last of Us" (serie), “Uncharted” (película), “Sonic” (película), “Arcane” (serie de Netflix basada en League of Legends), “Gran Turismo” (película), y “Super Mario Bros” (película) son solo algunos ejemplos.

Y el éxito ha sido tan rotundo, casi como vendiendo juegos, que muchas más sagas y productoras quieren entrar en esta nueva dinámica propiciada por el Gaming. Una industria que cada vez demuestra más que dejó de ser solo para niños y adolescentes, para convertirse en un mercado masivo al alcance de cualquiera con un dispositivo en las manos.

Por eso, a nadie tomó por sorpresa el anuncio oficial de la llegada de tres grandes franquicias al mundo del cine y la televisión. En el caso de The Legend of Zelda será un largometraje, uno de los más esperados por los fans. Mortal Kombat, el cual contará con la presencia de un actor de renombre y Assassin’s Creed que ahora vendrá en forma de serie con la ayuda de Netflix.

La cinta ambientada en The Legend of Zelda

Después del hit que significó “Super Mario Bros: La Película”, la película basada en un juego más taquillera de la historia, el live-action de Link y la princesa Zelda presentó a los actores que interpretarán a los emblemáticos personajes de uno de los mejores títulos de Nintendo.

Shigeru Miyamoto, creador de esta serie de entregas, fue el encargado de revelar a Bo Bragason, como la princesa Zelda y Benjamin Evan Ainsworth, como Link. Well Ball, director del filme y recordado por su dirección en “El planeta de los simios: Nuevo reino”, ha preferido a actores alejados de grandes producciones de Hollywood. Además, cuenta con la colaboración de Sony Pictures y Avi Arad (encargado de la saga de “Spider-Man”) en el rol de productor.

“Tengo muchas ganas de verlos a ambos. El estreno en cines de la película está previsto para el 7 de mayo de 2027. Por favor, tengan un poco más de paciencia”, publicó Miyamoto en un comunicado posteado en redes sociales por la gran N roja de los videojuegos.

La secuela de “Mortal Kombat”

No es la primera vez que Mortal Kombat tiene una adaptación para el cine. En 2021 se estrenó una cinta basada en el juego que logró recaudar más de 80 millones de dólares. Ahora, “Mortal Kombat 2″, con el protagonismo de Karl Urban interpretando a Johnny Cage, contará con la producción de Warner Bros y un estreno planeado para octubre de 2025.

Urban, quien ya había sido la estrella en “The Boys”, “El Señor de los Anillos” y “Star Trek”, compartirá la pantalla grande con otros personajes como Baraka y Shao Kahn. Todos midiéndose en intensos combates, fiel al videojuego, tal y como lo muestra el tráiler de la película.

“Mortal Kombat 2″ es una de las propuestas más ambiciosas de Warner Bros para este año. Se espera que el filme se lance en todos los cines del mundo el 24 de octubre. Además, tiene la misión de superar los 84 millones de dólares recaudados por la cinta anterior.

Serie de Assassin’s Creed en Netflix

El live-action distribuido en capítulos sobre la franquicia de Assassin’s Creed promete ser una superproducción tras cinco años de atrasos. Netflix, el gigante del streaming, ha confirmado la serie basada en una de las IP más valiosas de Ubisoft, un estudio francés.

David Wiener, quien ya trabajó en la serie de Halo, será uno de los productores después de que el proyecto pasará desde 2016 en fase de preproducción y sufriera múltiples cambios creativos. Ahora está enfocada en un thriller sobre “identidad, fe, venganza, conexión y pérdida”.

Eso sí, seguirá siendo fiel a la sagas de títulos y la constante guerra entre Asesinos y Templarios. Además, las “Piezas del Edén” y algunos eventos históricos reales serán cruciales para contar la historia y poder entender su trasfondo, antes y después de la serie.

“Será un viaje épico que honra el legado de Assassin’s Creed y cautivará tanto a los fans veteranos como a quienes se acerquen por primera vez al universo de la Hermandad”, replicó Peter Friedlander, vicepresidente de series con guion de Netflix.

Con esto, la gran N roja del entretenimiento tiene buena parte de su futuro apostado a la industria de los videojuegos. Se espera que los resultados de la serie sean tan grandes como su presupuesto y esté a la altura de otras de sus series originales y su vertical de juegos en la aplicación.