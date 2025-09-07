No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
De hobby a industria: los eSports crecen con fuerza en Colombia

De acuerdo con datos del sector, se trata de un negocio que cada año crece a doble digito. Solo en 2024, estuvo valorado en más de US$ 1.600 millones.

Daniel Montoya Ardila
07 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
Tejo, agente (personaje) de Valorant, eSports y videojuego desarrollado por Riot Games.
Ocho horas de entrenamiento, sesiones psicológicas y trasnochadas frente a la pantalla. Esa es la rutina diaria de Winifer Padrino, más conocida como ‘Andrehs’ en el mundo gamer, jugadora profesional de MYVRA eSports, uno de los equipos colombianos que está marcando el ritmo en los deportes electrónicos.

“Me levanto a las 10 de la mañana, desayuno, reviso el itinerario del equipo y entre las 12 y las 2 aprovecho para almorzar. Luego dedico casi ocho horas a entrenar. No es solo jugar algunas partidas de Valorant, también entrenamos...

