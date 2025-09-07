De hobby a industria: los eSports crecen con fuerza en Colombia

Tejo, agente (personaje) de Valorant, eSports y videojuego desarrollado por Riot Games. Foto: Riot Games

Ocho horas de entrenamiento, sesiones psicológicas y trasnochadas frente a la pantalla. Esa es la rutina diaria de Winifer Padrino, más conocida como ‘Andrehs’ en el mundo gamer, jugadora profesional de MYVRA eSports, uno de los equipos colombianos que está marcando el ritmo en los deportes electrónicos.

“Me levanto a las 10 de la mañana, desayuno, reviso el itinerario del equipo y entre las 12 y las 2 aprovecho para almorzar. Luego dedico casi ocho horas a entrenar. No es solo jugar algunas partidas de Valorant, también entrenamos...