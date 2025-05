Se viene un nuevo Nintendo Direct sobre la Switch 2 a la vuelta de la esquina

Nintendo Direct es una transmisión en vivo que la empresa japonesa utiliza para informar a sus usuarios sobre sus juegos y consolas. Foto: Nintendo

Faltan menos de dos semanas para que salga a la venta la nueva Nintendo Switch 2 y la expectación por la primera consola de décima generación no hace más que crecer. Por parte de la marca de Gaming, auguran que se convertirá en el mejor debut de una plataforma de juegos en la historia de la industria. Un reto colosal.

Para ello, la gran N roja necesita superarse así misma, pues el mejor estreno de un sistema, hasta ahora, es la Switch 1 en 2017. La consola híbrida vendió cerca de 15 millones de unidades en un lapso de un poco más de un año. Una cifra que la Switch 2 espera romper en apenas nueve meses, e incluso llegar a los 20 millones.

Por el lado de los gamers, la expectativa es alta, pues esperan que la Nintendo Switch 2 logre desmarcarse de su antecesora, pero manteniendo las características que le funcionaron. En pocas palabras, tendrá que conservar el delicado equilibrio de ser la plataforma más continuista en la historia de Nintendo, pero innovando lo suficiente para qué sé venda tan bien como la Switch 1.

Por el momento, lo que se conoce del nuevo sistema es que integrará un almacenamiento interno de 256 GB, una pantalla con resolución Full HD y audio 3D. Sin embargo, la compañía nipona ha anunciado que emitirá un nuevo Nintendo Direct y todas las sospechas indican que habrá nueva información sobre la Nintendo Switch 2.

¿Cuándo será el próximo Nintendo Direct?

De acuerdo con Pedro Enrique Lutti, periodista de videojuegos, Nintendo transmitirá un Nintendo Direct la misma semana que se estrene la nueva consola, 5 de junio de 2025. Todo esto con el fin de anunciar o presentar títulos para la Switch 2.

Si bien Mario Kart World será la entrega debut de la plataforma, hay muchos otros juegos importantes, Donkey Kong Bananza por ejemplo, que aún tiene muchos datos que dar. Además, será el catálogo de la Nintendo Switch 2 el que determinará que tan exitosa será en el mercado.

Incluso, considerando la posible potencia gráfica del nuevo sistema, no sería raro que durante el evento haya lugar para videojuegos third party, es decir, propiedad de estudios ajenos a Nintendo. Los cuales se unirían a Cyberpunk 2077 y tantos otros títulos que ya están confirmados para la Nintendo Switch 2.

Junio, un mes lleno de eventos de videojuegos

Eso sí, Nintendo procurará que su stream no se cruce con otros eventos importantes de Gaming. Por ejemplo, el 5 de junio está reservado para el lanzamiento de su nueva consola, pero tan solo un día después se llevará a cabo el Summer Game Fest.

El 8 de junio será el día del Xbox Games Showcase, donde se presume que habrá noticias de una posible Xbox portátil. Ese mismo día, tendrá lugar el PC Gaming Show, una fecha muy importante para los jugadores de computador.

Adicionalmente, The Mix Summer Game Showcase 2025 (3 de junio), Wholesome Direct, Day of the Devs Summer Game Fest 2025 y Future Games Show Summer Showcase(7 de junio) serán otros de los eventos este mes.

La Nintendo Switch 2 será compatible con mouse de PC

Lo que sí ya está confirmado es un rumor a voces desde que la Switch 2 fue presentada el 2 de abril. La nueva consola de la gran N será completamente compatible con mouse de computador, esto para videojuegos predeterminados.

Si bien los joy-cons 2 (controles de la Nintendo Switch 2) se podrán utilizar como ratones, especialmente en videojuegos de disparos o apuntar, Nintendo ha anunciado que se podrá utilizar un mouse tradicional en la nueva plataforma.

Este periférico externo al ecosistema de Nintendo se podrá conectar alámbricamente por medio de uno de sus dos puertos USB. Finalmente, la Nintendo Switch 2 se pondrá a la venta en Colombia, a través de una preventa en Pepe Ganga, con un precio cercano a los tres millones de pesos.